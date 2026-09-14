El Gobierno lo avala: a partir del 1 de octubre se prohíbe a los conductores saltarse un semáforo en ámbar

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido poner medidas nuevas en la circulación con el fin de reducir los atropellos y proteger a los peatones en los cruces urbanos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha reflejado nuevas medidas que entrarán en vigor el 1 de octubre mediante el Real Decreto 518/2026.

El cambio más significativo elimina la coincidencia de la luz ámbar en el lado del semáforo de los vehículos y la luz verde que permite cruzar a los peatones en un mismo paso de cebra. Hasta el 1 de octubre, la luz ámbar permite pasar a los vehículos extremando la precaución, aunque la luz verde permitiese cruzar a los peatones. Los vehículos tienen la obligación en estos casos de ceder el paso, pero suponía un conflicto ya que podía generar confusiones que derivasen en accidentes.

El ámbar que pasará a rojo

Para evitar este tipo de conflictos y proteger la seguridad de los peatones, los semáforos que antes marcaban ámbar cuando a los peatones marcaba verde, pasarán directamente a marcar rojo para los vehículos, con el fin de evitar conflictos de decisión que produzcan atropellos a transeúntes.

Esta nueva medida elimina el clásico escenario de «conducción bajo tu responsabilidad» en los giros y cruces urbanos. Mientras el peatón tenga la luz verde para cruzar de forma segura, tu semáforo de coche estará estrictamente en rojo. La fase ámbar solo podrá activarse si el semáforo de los peatones está en rojo.

Esta medida no significa que se elimine este tono de luz ámbar, sino que se eliminará su uso en una circunstancia. Por ejemplo, se exigirá que cualquier fase de ámbar intermitente para los vehículos vaya precedida obligatoriamente por una luz roja fija para detener el flujo previsto por completo.

Otras modificaciones del decreto

El mismo decreto publicado en el BOE recoge nuevas medidas de los patinetes eléctricos. El uso de casco será obligatorio, además de tener mínimo 15 años, llevar luces y chaleco de noche para su conducción, pudiendo alcanzar las multas los 200 euros.

Se acabaron las excepciones de no llevar el cinturón de seguridad puesto para taxista, profesores de autoescula y repartidores. También se reflejara en el decreto la obligatoriedad de mantener 5 metros de distancia detrás de una bcicileta en ciudad. En carretera se deberá cambiar totalmente de carril para adelantarlos.