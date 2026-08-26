La DGT es rotunda: ¿Puedes usar el carril izquierdo todo el tiempo si vas a 120 km/h o tienes que cambiarte a la derecha rápidamente?

En las autovías y autopistas españolas, donde la velocidad máxima permitida es de 120 km/h, se repite constantemente la misma situación: un conductor circula a 120 km/h por el carril izquierdo mientras realiza un adelantamiento a un vehículo que circula más despacio. Al mismo tiempo, otro vehículo se aproxima por detrás con intención de continuar su marcha. Y es entonces cuando surge la siguiente duda: ¿está obligado el primer conductor a apartarse?

La respuesta se encuentra en el Reglamento General de Circulación, que establece que los vehículos deben circular normalmente por el carril situado más a la derecha de la calzada cuando circulan por vías con varios carriles en el mismo sentido. La norma no establece diferencias en función de la velocidad. Por tanto, aunque un vehículo circule a 120 km/h, debe volver al carril derecho una vez que haya terminado el adelantamiento o cuando pueda hacerlo de manera segura.

Uso del carril izquierdo en autovías y autopistas

El artículo 31 del Reglamento General de Circulación determina que «el conductor de un automóvil o de un vehículo especial con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia. Además, fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga».

El 14% de los conductores sufre el síndrome del carril izquierdo, es decir, circulan por él sin estar realizando ningún adelantamiento, según el estudio de @infoautopist. ¿A ti también te ocurre? https://t.co/dy7ElTlwGJ pic.twitter.com/bmRdWFliNA — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 23, 2018

El carril derecho, especialmente en las vías de alta capacidad, es el que todo conductor debe utilizar normalmente para circular. La normativa establece esta preferencia por varias razones:

No es un carril para dejar paso al resto de conductores: el carril situado más a la derecha es el destinado normalmente a la circulación. Esto no significa que sea un carril lento, ya que no tiene un límite de velocidad inferior al de los demás. Además, es el más adecuado cuando necesitamos tomar una salida o desviarnos hacia otra vía.

Facilita una circulación más fluida: si los conductores respetaran la obligación de utilizar normalmente el carril derecho, la circulación sería más ordenada y se reduciría la necesidad de realizar adelantamientos y cambios de carril innecesarios.

Los demás carriles se utilizan para adelantar: cuando un conductor necesita adelantar, debe utilizar los carriles situados a la izquierda, siempre que las circunstancias lo permitan. Estos carriles no están destinados a mantener una circulación permanente sin motivo.

Según los datos que ofrece la DGT, el porcentaje de utilización del carril derecho puede alcanzar el 60 % en las vías rápidas de doble carril. Sin embargo, el denominado «síndrome del carril izquierdo» sigue siendo una práctica habitual entre algunos conductores, lo cual puede favorecer la aparición de retenciones, frenazos y alcances. Por ello, la norma establece que el carril izquierdo se debe utilizar principalmente para adelantar.

Carril para emergencias

La situación es bien conocida por muchos conductores cuando circulan por una autovía o autopista y se encuentran con un atasco. Una ambulancia, con las señales de emergencia activadas, avanza entre los vehículos mientras estos se apartan hacia ambos lados para facilitarle el paso. Es el comportamiento habitual ante la presencia de vehículos prioritarios que, según establece la normativa, tienen preferencia sobre el resto.

Sin embargo, la próxima reforma del Reglamento General de Circulación (RGC), prevista para 2026, detallará cómo deberán actuar los conductores en este tipo de situaciones. En concreto, el artículo 32 establecerá la obligación de abrirse hacia los lados en autopistas y autovías cuando los vehículos circulen muy despacio, prácticamente al paso de peatón, o permanezcan detenidos debido a una retención.

Esta medida regulará los llamados «carriles de emergencia», destinados a facilitar el paso de ambulancias, policías y bomberos que se encuentren en servicio de urgencia. Se trata de un sistema que ya funciona en varios países europeos, entre ellos Austria, Polonia y Alemania, donde comenzó a aplicarse en la década de 1970.

«Se trata de arbitrar un comportamiento en autopistas y autovías para facilitar el acceso a los vehículos prioritarios, agilizar el acceso y la evacuación de las víctimas de un siniestro y restablecer la circulación lo antes posible», explica Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT.

Finalmente, Tráfico ofrece una serie de consejos sobre cómo comportarse ante un vehículo prioritario en emergencia: «si no sabe hacia dónde moverse, no haga movimientos bruscos que puedan sorprender. Reduzca la velocidad gradualmente sin frenadas bruscas, manteniendo la distancia de seguridad. Si es necesario dejarle paso, muévase hacia el lado de la vía donde se encuentre y nunca se cruce por delante».