Kia da un golpe en la mesa en el mundo de los SUV con el nuevo XCeed por menos de 20.000 euros

Kia acaba de renovar uno de sus coches más vendidos en los últimos años. Se trata del XCeed, un SUV del segmento C con grandes aspiraciones y un precio más que asequible: menos de 20.000 euros. El fabricante surcoreano viene a pegar fuerte en un coche con especial ascendencia en España, donde han registrado grandes números de venta en esta unidad.

El XCeed ha cambiado por completo su carra de arriba a abajo aportando un toque estético mucho más moderno en el exterior y equipado hasta los topes de tecnología por dentro del habitáculo. Kia, quinta marca más vendida de España, basa su solidez en un producto que está rodado y que cuenta con un estandarte de calidad-precio más que atractivo.

Se trata de un SUV compacto que mantiene una de sus principales características: su formato a medio camino entre un SUV, un crossover y hasta un coupé. Incorpora mejoras pensadas para hacerlo más atractivo frente a una competencia cada vez mayor.

Uno de los grandes atractivos de esta nueva generación es su precio de lanzamiento. El Kia XCeed puede anunciarse desde 19.860 euros. Sin embargo, es importante aclarar que esta cifra corresponde al 1.0 T-GDi de 115 CV con etiqueta C y depende de las promociones y condiciones comerciales de la marca.

Aunque una de las cosas más atractivas es que por 1.000 euros más, está disponible una de las versiones que puede ser más interesante para muchos compradores: el 1.0 T-GDi MHEV de 115 CV, que lleva tecnología de hibridación ligera de 48 voltios y etiqueta ECO de la DGT, desde 20.860 euros. Este modelo tiene cara de superventas por un motivo de peso como es la famosa etiqueta.

Kia incorpora este sistema mild hybrid que ayuda a mejorar la eficiencia y hace que todo funcione de forma más suave manteniendo una potencia de 115 CV. Sin duda es quizá la opción que más compensa de toda la gama presentada al ser el más completo de todos.

Los XCeed más potentes

En la parte mecánica, la gama incluye opciones más musculosas. Entre ellas está un 1.6 T-GDi de 150 CV con cambio automático de doble embrague. El nivel superior llega a los 180 CV. Así, Kia da varias opciones según si el cliente busca precio, eficiencia o prestaciones. Aunque como repetimos, 1.0 T-GDi MHEV de 115 CV es el más equilibrado.

El XCeed también recibe una actualización tecnológica importante. Sus principales novedades incluyen dos pantallas de 12,3 pulgadas, los servicios conectados Kia Connect, la carga inalámbrica para teléfonos móviles y más sistemas de asistencia a la conducción.

También han mejorado el confort y han reducido el ruido durante la marcha. Por su tamaño y diseño, el XCeed sigue siendo una opción para quienes buscan la postura de manejo y el aspecto de un SUV sin tener que elegir un modelo muy grande. Es ideal para una familia con dos hijos y permite viajar muy cómodamente.

El único pero a la versión MHEV consiste en que reduce la capacidad del maletero a unos 380 litros, mientras que versión de gasolina convencional ofrece 426 litros. Pese a todo, compensa esa pérdida para aquellos que busque poder entrar sin preocupaciones en las grandes ciudades sin preocupaciones a largo plazo.

El nuevo Kia XCeed llega al mercado español con la ambición de convertirse un superventas como otros de sus hermanos como el Niro o el EV3. Este nuevo modelo es el único de una familia ‘Ceed’ que ha sobrevivido a la desaparición para dar paso a la modernización. El antiguo Ceed pasó a ser sustituido por el K4, mientras que esta unidad tiene una nueva oportunidad de brillar en un mercado español que siempre le trató con cariño y ventas.