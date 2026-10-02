Adiós a los 120 km/h en las carreteras españolas: la DGT confirma los cambios y ya hay nuevos límites desde ayer

Desde el 1 de octubre, la Dirección General de Tráfico ha aprobado unos nuevos límites de velocidad en las carreteras españolas que vienen a acabar con el techo de 120 km/h en autopistas. A partir de ahora, la DGT utilizará sensores y algoritmos para analizar el tráfico en tiempo real que formarán parte de un moderno sistema de velocidad variable que reducirá o aumentará los límites en tiempo real. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos límites de la Dirección General de Tráfico.

La DGT anunció el pasado 30 de noviembre que ya ha entrado en vigor la reforma del Reglamento de Circulación para reforzar la protección de los usuarios vulnerables, que tiene como objetivo prioritario incrementar la seguridad de los usuarios vulnerables de la vía, adaptando la normativa a la transformación que ha experimentado la movilidad en estos últimos veinte años, en los que el enfoque centrado en la carretera y en el vehículo se ha desplazado hacia las personas y sus formas de desplazarse.

Además de estos cambios en materia de movilidad urbana, la DGT también ha introducido desde el 1 de octubre un pionero y moderno sistema de control de velocidad que será variable en tiempo real. Es decir, modificará las velocidades máximas y mínimas al momento gracias a un gran número de un algoritmo, sensores y pantalla que se habilitarán en las vías españolas. De momento, la Dirección General de Tráfico ya está haciendo las primeras pruebas en la AP-7 y la AP-2 en Cataluña. Próximamente, todo hace indicar que llegarán al resto de las carreteras españolas.

Nuevos límites de velocidad aprobados por la DGT

Así que este nuevo sistema de control de velocidad impuesto por la DGT llega para reducir la velocidad en tiempo real de forma drástica según reflejen los datos en el momento, ya sea por un accidente o por cualquier otro motivo que suceda en la carretera. Así que estas velocidades podrán pasar de los 120 km/h que marca el límite en autopistas a hasta 40 km/h en cuestión de segundos. Esto será anunciado por los paneles que están habilitados en las carreteras.

De esta forma, este nuevo sistema que ha habilitado la DGT rompe el techo de los 120 km/h de velocidad máxima en las carreteras y, a partir de este 1 de octubre, en estas vías de Cataluña las máximas podrán ser de 100 km/h, 89 km/h, 60 km/h y 40 km/h, según dicten las cámaras, sensores y algoritmos realizados con programas informáticos. Lógicamente, los conductores que superen estas velocidades recibirán la sanción correspondiente.

De momento, este nuevo sistema variable en tiempo real está en fase experimental y la DGT está estudiando los datos para tomar una decisión sobre si los implementa en el resto de autopistas españolas. De momento, si conduces por la AP-7 en Cataluña o la AP-2 a la altura de Lérida, tendrás que tener máxima atención a los paneles informativos para conocer la velocidad máxima que se marque en cada momento.