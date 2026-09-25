La DGT confirma lo que llega después de la baliza V-16: «La Guardia Civil acudirá en auxilio a los conductores»

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha informado recientemente de una nueva medida que la Dirección General de Tráfico (DGT) estudia para complementar el uso de la baliza V-16. Más de nueve meses después de que este dispositivo se convirtiera en obligatorio para los automóviles que circulan por las carreteras españolas, Navarro continúa defendiendo sus ventajas frente a los triángulos, entre ellas evitar que el conductor tenga que bajarse del vehículo.

Ahora, la DGT quiere formalizar una instrucción interna para que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil acudan a auxiliar a los conductores cada vez que se active una señal de emergencia mediante la baliza. La propuesta, sin embargo, ha generado críticas entre algunos representantes de los agentes, entre ellos la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

La nueva medida de la DGT para complementar la baliza V-16

Recientemente, Pere Navarro, ha avanzado que la DGT trabaja en un borrador de orden interna para establecer como procedimiento obligatorio una actuación que, según ha señalado, algunas patrullas ya realizan de manera voluntaria. La medida busca que la señal de localización emitida por la baliza V-16 conectada permita identificar la ubicación de un vehículo averiado o accidentado y facilitar el envío de los agentes de Tráfico que se encuentren más cerca.

Durante su intervención, Navarro ha destacado el carácter asistencial de la iniciativa y ha defendido que la presencia de los agentes debe servir principalmente para prestar ayuda a los conductores y pasajeros. El objetivo, según ha explicado, no sería comprobar posibles infracciones, sino proteger a los ocupantes del vehículo y reducir el riesgo de que un automóvil detenido en el arcén pueda provocar nuevos incidentes.

Respuesta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)

Sin embargo, propuesta de la DGT ha recibido críticas en el seno de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha respondido a través de declaraciones a El Debate de su coordinador nacional de Tráfico, Carlos Cantero, quien cuestiona cómo se pretende garantizar el cumplimiento de la normativa si, según la asociación, existen carencias tanto de medios humanos como materiales.

Cantero señala que, si la seguridad vial depende también del cumplimiento de las normas, es necesario disponer de los recursos suficientes para poder supervisarlas. En este sentido, AUGC sostiene que las condiciones y la falta de personal que afectan a los agentes de Tráfico también deberían tenerse en cuenta al plantear este tipo de iniciativas.

La asociación vuelve a poner el foco en la falta de efectivos, que considera uno de los principales problemas para la vigilancia y la seguridad vial. Según AUGC, el nuevo Reglamento de Circulación, que entrará en vigor el 1 de octubre, supondrá un aumento de las funciones de los agentes para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Desde la organización defienden que tanto la tecnología como las nuevas normas y las mejoras en las infraestructuras necesitan contar con agentes que puedan supervisar su aplicación. AUGC señala además que la Agrupación de Tráfico dispone actualmente de menos de 9.000 efectivos, frente a los 10.000 agentes que serían necesarios como mínimo.

«Hay circunstancias donde esa baliza va a ser inútil: cambios de rasante, zona de consecución de curvas en las cuales si ese vehículo no es visible por el propio trazado de la vía para el otro vehículo que va detrás, evidentemente tampoco lo va a ser la baliza. Si tú puedes señalizar con una anterioridad de 100 metros un obstáculo en la calzada, pues ese triángulo va a ser visible antes de que sea visible el vehículo», explica Cantero.

¿Posible eliminación del dispositivo?

Por otro lado, una entrevista concedida a RNE, el director general de Tráfico, Pere Navarro, hizo una autocrítica sobre la baliza V-16, aunque no anunció cambios en la obligación de utilizarla. El director de la DGT reconoció que, de tener que implantar nuevamente el dispositivo, probablemente habría enviado una carta a todos los conductores para explicar con mayor claridad qué es la V-16, por qué se exige y cuál es su finalidad.

Navarro admitió que la Administración se confió demasiado en que las empresas comercializadoras explicarían el funcionamiento del dispositivo. Además, matizó que las patrullas de la Guardia Civil acudirían a una activación cuando se encuentren cerca y su servicio lo permita, pero no necesariamente ante todos los avisos. Durante julio y agosto, se registraron unas 160.000 activaciones, una cifra que, según explicó, hace inviable que una patrulla pueda atender automáticamente cada incidencia.

En este contexto, la DGT prepara una instrucción para que las patrullas de la Guardia Civil que se encuentren cerca puedan acudir al lugar cuando reciban la activación de una V-16 conectada, con el objetivo de comprobar la situación y prestar auxilio. Este sistema ya se aplica en el País Vasco con la Ertzaintza y podría servir como referencia para extender el procedimiento al resto de España.