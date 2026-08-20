Adiós a los 120 km/h en autopista: la propuesta europea que limitaría la velocidad a 100 km/h en toda la UE y que ya aplica Países Bajos

La visión de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 es consolidar una cultura de movilidad segura que permita avanzar hacia el objetivo de que ninguna persona fallezca ni resulte herida de gravedad en accidentes de tráfico en el año 2050, además de contribuir al cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales vinculadas con la movilidad. Durante 2025, 19.500 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico y más de 100.000 sufrieron heridas de gravedad, según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC). En comparación con 2019, estas cifras representan una reducción del 15 %, aunque, para cumplir con el calendario establecido, el descenso debería situarse ya cerca del 30 %.

En este contexto, una de las medidas propuestas por el ETSC es reducir la velocidad máxima permitida a 100 km/h en autovías y autopistas. Sin embargo, muchos conductores se muestran en contra, y ponen a Alemania como ejemplo; se trata del único gran país europeo con tramos de autopista sin un límite general de velocidad y, pese a ello, presenta una de las tasas de mortalidad en carretera más bajas del continente. Ahora bien, esto no significa que la velocidad sea un factor irrelevante, pero sí plantea una cuestión incómoda: quizá la verdadera diferencia dependa de la formación de los conductores.

La medida más polémica: 100 km/h en autovías y autopistas

El ETSC calcula que reducir apenas 1 km/h la velocidad media podría evitar más de 2.200 muertes cada año en las carreteras de la Unión Europea. En cambio, aumentar la velocidad en 10 km/h puede elevar hasta un 220 % el riesgo de sufrir un siniestro mortal.

Los usuarios más vulnerables son, además, quienes afrontan las consecuencias más graves. A una velocidad de 30 km/h, el riesgo de que un peatón atropellado fallezca se sitúa en torno al 5 %, mientras que a partir de 80 km/h las posibilidades de sobrevivir al impacto son prácticamente nulas.

Una de las medidas planteadas por el ETSC pasa por reducir a 100 km/h la velocidad máxima permitida en autovías y autopistas para disminuir la gravedad de los siniestros y reducir el número de víctimas mortales en las carreteras europeas. Según los defensores de esta medida, circular a velocidades más bajas permite disponer de más tiempo para reaccionar ante situaciones imprevistas, acorta la distancia necesaria para detener el vehículo y reduce la energía liberada en caso de impacto.

En la misma línea, la ONU plantea establecer un límite máximo de 100 km/h en autovías y autopistas, advirtiendo que «reducir los límites de velocidad es una de las medidas más eficaces para disminuir la siniestralidad».

🇪🇺 100 KM/H FOR EUROPE! I call on the European Union to introduce a mandatory European maximum speed limit of 100 km/h on all motorways and major roads. One Europe should have one clear maximum speed. Why? ✅ Safer roads — fewer fatal accidents and serious injuries

✅ Less… pic.twitter.com/9iVOzZdyTK — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) August 14, 2026

Situación en Europa

Los límites genéricos de velocidad no son iguales en toda Europa, sino que varían en función del país por el que se circule. En Alemania, la velocidad máxima recomendada en autopistas es de 130 km/h, aunque algunos tramos de las Autobahn no tienen un límite legal general, mientras que en carretera convencional el máximo es de 100 km/h. Polonia permite hasta 140 km/h en autopista y 120 km/h en autovía, y 100 km/h en carretera convencional.

En Rumanía, Austria, Países Bajos, Italia, Croacia, Eslovaquia, Luxemburgo, República Checa, Eslovenia y Grecia, el límite en autopistas se sitúa en 130 km/h, aunque en carreteras convencionales varía entre los 90 y los 100 km/h. En Francia, el máximo es de 130 km/h en autopista y 80 km/h en carretera convencional. En España, los límites son de 120 km/h en autovía y autopista y de 90 km/h en carretera convencional.

Bélgica y Portugal establecen un máximo de 120 km/h en vías rápidas y 90 km/h en carreteras convencionales, mientras que Irlanda permite 120 km/h y 80 km/h, respectivamente. En Reino Unido, los límites equivalentes son de unos 112 km/h en autopistas y 96 km/h en carreteras convencionales, mientras que Suecia establece un máximo de 110 km/h en vías rápidas y 70 km/h en carreteras convencionales.

Campañas de la DGT

Las campañas de control de velocidad son una herramienta habitual de la DGT, pero los datos de agosto confirman una tendencia que ya se había observado en la campaña de abril: el porcentaje de conductores detectados circulando por encima del límite continúa aumentando.

Durante la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil instalaron 3.466 puntos de control distribuidos por toda la red viaria y comprobaron la velocidad de 1.037.333 vehículos. De todos ellos, 69.231 conductores fueron denunciados por superar la velocidad máxima permitida

«Debido a la velocidad de circulación más alta que en las carreteras convencionales, el patrón de conducta del conductor debe ser el cumplimiento escrupuloso de la norma, la práctica de una conducción defensiva, mantener una atención máxima para anticiparnos a las distintas situaciones y mantener las distancias de seguridad apropiadas», explica Juan Ignacio Serena, jefe de Sección del Área de Formación de Conductores de la DGT.