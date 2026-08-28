Confirmado por el BOE: ya hay fecha exacta para el último cambio de hora del año

El cambio de hora ya está aquí. Como es habitual con la llegada de los últimos meses del año, toca cambiar la hora de nuestros relojes para ajustarlos al horario de invierno. Aunque el BOE fija la fecha con antelación, es común que todavía la gente no sepa ni cuándo ni a qué hora se va a producir este cambio horario.

Este ajuste va a cambiar la duración de la luz del sol y la duración de las noches, haciendo que estas se alarguen durante los meses de invierno. Una modificación que, no por ser recurrente, significa que todo el mundo la acepte. Una gran cantidad de gente prefiere mantener un horario continuado durante todo el año.

Cuándo se cambia la hora en invierno

El cambio de hora al horario de invierno se producirá este año durante la madrugada del 24 al 25 de octubre. En la Península y Baleares, esta modificación se llevará a cabo cuando sean las 3:00 horas de la madrugada, regresando a las 02:00 horas. En Canarias, esta modificación se realizará de acuerdo con su franja horaria, por lo que todo este cambio se adelantará una hora.

Este cambio hará que la noche del sábado al domingo sea una hora más larga, ya que se dispondrá de 60 minutos extra de descanso y sueño. Desde ese momento, las tardes contarán con menos horas de luz, mientras que el amanecer se producirá más temprano.

¿Se va a eliminar el cambio de hora?

Por el momento, no existe una decisión firme que asegure que estos dos cambios de hora se vayan a erradicar de forma definitiva. Que el cambio de este octubre sea la última fecha incluida en el calendario vigente no significa que esto vaya a dejar de hacerse en años posteriores. Un debate que ya se ha planteado en la sede del Parlamento Europeo, pero que todavía no tiene una respuesta firme.

Este cambio horario mantiene el debate en la sociedad. Existen los que consideran este cambio una tradición asentada y que no les disgusta tener que adelantar o atrasar el reloj dos veces por año. Sin embargo, hay algunos que prefieren mantener uno de los dos horarios durante todo el año y así evitarse cualquier lío o tener que cambiar las horas de todos sus dispositivos.