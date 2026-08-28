La frase de Séneca, filósofo estoico, sobre la avaricia: «No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea»

¿Cuánto dinero hace falta para dejar de sentirse pobre? Séneca planteó esta pregunta hace casi dos mil años y llegó a una conclusión que continúa resultando incómoda, y es que quizá el problema no esté en tener poco, sino en necesitar constantemente más. El filósofo estoico habla en esta frase sobre la avaricia, ya que cuestiona una idea profundamente instalada en la sociedad, ya que alcanzar una nueva cantidad de dinero, comprar algo más caro o aumentar nuestras posesiones nos acercará necesariamente a la felicidad.

El deseo que nunca termina

«No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea». Esta frase resume una de las ideas fundamentales del pensamiento estoico y de Séneca sobre la riqueza y la pobreza. Para el filósofo estoico, la cantidad de bienes que posee una persona no determina por sí sola si es rica o pobre. Lo verdaderamente importante es su relación con aquello que tiene y, sobre todo, con aquello que todavía quiere conseguir.

La misma reflexión aparece de manera muy clara en la Carta a Lucilio número 119. El filósofo Séneca plantea allí una pregunta aparentemente sencilla, ya que si una persona tiene mucho, pero continúa deseando más, ¿realmente posee suficiente? Su respuesta es contundente, ya que aquel que tiene mucho puede seguir sintiendo que le falta algo, mientras que quien considera que tiene suficiente ha alcanzado algo que el avaricioso nunca consigue y es tener un límite.

La trampa de querer más

Séneca no sostenía simplemente que el dinero fuera malo. Su crítica estaba dirigida a la dependencia psicológica de la riqueza. En sus escritos explica que las posesiones pueden convertirse en una especie de cadena cuando una persona necesita aumentar continuamente su patrimonio para sentirse segura, importante o satisfecha.

En la misma carta utiliza una comparación especialmente gráfica, ya que las riquezas pueden llegar a poseer a quien cree poseerlas. Para el filósofo, acumular dinero no soluciona necesariamente el deseo de tener más, sino que puede alimentarlo. Cuanto mayores son las posibilidades de conseguir nuevas cosas, más posibilidades aparecen también de quererlas.

Tener suficiente cambia las reglas

El estoicismo defendía una idea muy diferente de la que domina buena parte de la sociedad contemporánea, ya que la libertad comienza cuando dejamos de necesitar que las circunstancias externas sean exactamente como queremos. Séneca consideraba que las necesidades naturales son relativamente sencillas de satisfacer, mientras que los deseos artificiales pueden multiplicarse indefinidamente.