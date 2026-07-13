La psicología dice que las personas que siguen dependiendo de sus padres en su adultez no lo hacen porque no sepan valerse por sí mismos, sino porque necesitan aprobación

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Hay personas independientes que hacen su vida desde los 18 años y muchos otros que siguen dependiendo de sus padres en la adultez y más allá. La psicología tiene mucho que decir sobre este fenómeno, puesto que no quiere decir que no sepan hacer las cosas ellos mismos ni se valgan por ellos solos, es decir, necesitan aprobación constante, entre otras cosas.

Según los expertos de Psychology Today, los problemas no resueltos de la propia infancia de los padres pueden afectar la calidad del apego con sus hijos, impidiendo su capacidad para reconocer y adaptarse a las necesidades y ritmos psicológicos del niño y dejar que eso, en lugar de su propia necesidad de validación y seguridad, guíe sus interacciones. Es una de las razones del porqué hay personas que siguen dependiendo de sus padres también durante la edad adulta. En este caso, hay quienes confunden el apego de los padres a los hijos y viceversa, pues no es lo mismo.

Personas que siguen dependiendo de sus padres en la edad adulta

El síndrome de dependencia legitimada

El síndrome de dependencia legitimada es un fenómeno en el que los adultos siguen dependiendo de sus padres de manera exagerada, aunque no posean ninguna discapacidad, hasta el punto de que ello dificulta su desarrollo y funcionamiento normal. Así lo especifican en Rincón de la Psicología: «los hijos adultos no abandonan el hogar familiar, lo cual suele terminar generando dinámicas negativas entre ellos y sus padres».

A menudo esos hijos están siempre enfadados y esperan que sus padres satisfagan sus demandas poco realistas. Generalmente culpan a los demás por sus problemas y tienen poca empatía, de manera que dan escasas muestras de agradecimiento por todo lo que sus padres hacen por ellos.

Señales de que dependes de tus padres en la edad adulta

Hay una serie de señales que indican que hay personas que pueden sufrir esta dependencia. Los profesionales de Serene Psicología establecen lo siguiente:

Necesitas aprobación constante de tu madre

Si cuando tu madre da una opinión, esta pesa más que la propia puede que estemos ante un problema. No se trata de una opinión puntual, se trata de una actitud habitual en la que la forma de pensar o los gustos de tu madre sientes que determinan tus decisiones o afectan a tu vida en pareja.

Tienes culpa cuando no hablas con ella

Hay personas que modifica o evitan planes con otras personas, o viajes, movidos por esa culpa. Si es tu caso, es hora de hablar con un profesional.

Sientes que tus padres controlan tu vida

Puede ser que tus padres, en especial uno de los dos opinen sobre diversos aspectos de tu vida como tu trabajo, tus parejas o tus amistades. Y esas opiniones dirigen tus decisiones o la visión que tienes de tus relaciones, independientemente de cómo tú lo veas.

¿Tus padres son dependientes de ti?

En el Gabinete de Psicólogos, Pensaments, especifican que la dependencia emocional implica la misma falta de libertad y autonomía. En este caso, supeditar lo que somos y lo que hacemos a una supuesta aprobación de la persona objeto de nuestro afecto.

Y cuando los padres son emocionalmente dependientes, la mayor preocupación es que esa relación desajustada, no solo les afecta a ellos, sino que tiene consecuencias negativas en sus hijos.

Consejos para superar la dependencia emocional padres e hijos adultos

A veces, las personas que siguen dependiendo de sus padres en su adultez necesita controlar todo ello y superar esta unión que no es buena:

El foco eres tu

En de Serene Psicología aclaran que uno deben pensar primero es que piensen en qué te gusta a ti. Prueba a hacer una lista de tus gustos e intereses. No aquellos que tu madre cree que te harán feliz o son mejores para ti.

Poner límites

Trata de mantener límites firmes y tranquilos. Prueba con frases como: «Mamá, te agradezco mucho tu opinión, pero voy a decidir esto por mi cuenta”.

Buscar apoyo fuera de casa

Es el momento de rodearte más de amigos y compañeros que te ayuden a reforzar tu confianza. Permítete comprobar que existen tantas opiniones válidas como personas en el mundo.

Haz cosas solo

Los psicólogos aconsejan hacer cosas solo: desde algo tan simple como ir al cine sin compañía hasta tomar una decisión importante sin consultar a nadie. Cada pequeño paso que des por tu cuenta te hará sentir más seguridad.

Trabajar emociones

La culpa o el miedo a decepcionar a tu madre pueden ser muy fuertes. Por lo que un psicólogo puede ayudarte a manejar estas emociones y a entender de dónde vienen.