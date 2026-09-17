Expertos coinciden: la presencia de pececillos de plata en el baño es una verdadera señal de alerta

Los pececillos de plata son una especie de insectos que es posible que hayan sido avistados en los baños de muchos hogares. Son invertebrados pequeños primitivos de cuerpo alargado, aplanado y de un tono gris plateado que se mueven con mucha rapidez. Los expertos instan a mantener la tranquilidad cuando aparecen en nuestros baños. No son peligrosos para la salud, no pican y su presencia no significa que la casa esté sucia, sino que existe una acumulación de humedad.

Estos insectos, que pueden alcanzar hasta los 2 centímetros de longitud, son nocturnos, por lo que rehúyen la luz, haciendo que muchas personas no se percaten de su presencia.

¿Por qué aparecen los pececillos de plata?

Los pececillos de plata, aparte de ser reacios a la luz, necesitan una humedad superior al 75% en el ambiente. Esta humedad se suele generar principalmente por el uso diario de lavabo y ducha y por fallos en el sistema de ventilación. La causa más común son duchas prolongadas o de agua muy caliente, debido al vapor de agua que se desprende, creando un ambiente húmedo en tan sólo unos minutos.

Si los baños no cuentan con ventanas, o si el extractor de aire tiene poca potencia, está sucio o no funciona, el aire húmedo se queda atrapado. Las filtraciones silenciosas en grifos, juntas de desagüe, el inodoro o detrás de los azulejos pueden mantener el ambiente húmedo de forma constante.

Los insectos nocturnos aprovechan las noches para alimentarse de restos de materia orgánica, cabellos, polvo, celulosa que se encuentren en el baño.

¿Cómo eliminar los pececillos de plata?

La principal función para controlar la aparición de estos insectos es controlar la humedad. Mantener el baño ventilado correctamente, secar superficies húmedas como paredes, evitar que se concentre ropa o toallas húmedas y colocar deshumidificadores si fuera necesario.

Otras recomendaciones pasan por el uso de ácido bórico, rociándolo por las esquinas y grietas donde se puedan esconder. También se pueden rociar insecticidas específicos o trampas caseras.