Joan Manuel Serrat, cantante y compositor español (82 años): «Mañana es sólo un adverbio de tiempo»

Joan Manuel Serrat nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1943 y es un cantante, compositor y poeta. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. También fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2024. Su trayectoria artística está profundamente marcada por la poesía y por la influencia de autores como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca y León Felipe, entre otros.

Durante el mes de marzo de 2026 visitó a Nicaragua, donde, en conversación con Confidencial Nicaragua, dejó una reflexión muy interesante: «Vivimos unos tiempos recios en muchos sentidos, sobre todo de gran intolerancia, intransigencia con el pensamiento de los demás. El respeto al derecho del otro es la paz. Exijo tanto el respeto a mi pensamiento como el respeto al pensamiento ajeno. Hoy en día solamente existe el pensamiento único en el peor sentido de la palabra, que es el pensamiento del poder, el pensamiento que desprecia todo aquello que desconoce y odia todo aquello que ignora. Es un momento malo».

«Mañana es sólo un adverbio de tiempo»

Esta frase resume una manera de entender la vida basada en la importancia de disfrutar del presente, ya que el mañana representa aquello que todavía no ha sucedido. En este contexto, pensar constantemente en lo que llegará puede hacer que olvidemos que el único momento sobre el que realmente podemos actuar es el día que estamos viviendo.

Aplicada a los sueños, la cita recuerda que no siempre es posible hacer realidad inmediatamente aquello que deseamos, pero sí podemos dar pequeños pasos en el presente para acercarnos a ello. No se trata necesariamente de vivir de manera impulsiva ni de ignorar el futuro, sino de evitar que la preocupación por lo que todavía no ha ocurrido nos impida ver lo que tenemos delante.

Quizá por eso una reflexión aparentemente sencilla puede resultar tan cercana. Nos recuerda algo que muchas veces ignoramos: no necesitamos esperar al momento perfecto ni tener todo resuelto para iniciar el camino hacia nuestros sueños y objetivos. Basta con reconocer el valor del presente y decidir qué queremos hacer con él.

En su discurso al recibir el Premio Príncipe de Asturias, Serrat destacó que «el tiempo es escaso, la vida es corta y efímera, y se nos puede ir en cualquier momento». Y añadió: «no me gusta el mundo en que vivimos, hostil, contaminado e insolidario donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado, donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas. No me conformo al ver los sueños varados en la otra orilla del rio. ¿Cuándo llegará el tiempo de vendimiar los sueños?, me pregunto de mala gana, al ver partir a los amigos sin cosechar».

Citas de Joan Manuel Serrat