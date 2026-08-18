Federico García Lorca, poeta español: «El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta»

90 años después de su asesinato, Federico García Lorca sigue siendo una de las voces más universales de la poesía y la literatura española. En el aniversario de su fallecimiento, sus versos y reflexiones mantienen intacta su capacidad para conmover. Entre sus frases más recordadas se encuentra esta: “El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta”, una poderosa reflexión sobre la pérdida de la ilusión y el dolor de dejar de esperar.

La tristeza y el dolor son una parte esencial de nuestra vida; son inevitables y necesarias. Son importantes para valorar sentimientos como la alegría y es una forma de hacernos sentir vivos. Por su parte, la esperanza es la chispa que nos hace ir hacia delante y es una forma de resistencia. Si está viva, en medio del sufrimiento, es una rendija por donde entra la luz en la oscuridad.

Sin esperanza, las acciones pierden propósito y los sueños acaban siendo recuerdos. Para Lorca, la pérdida de esperanza es más fuerte que el miedo o la rabia. El miedo es algo que se puede cambiar y la rabia, algo que todavía nos importa; pero la esperanza trae un silencio emocional al pensar que no vale la pena seguir intentándolo.

Renacer

A pesar de todo, la cita de Lorca tiene una paradoja: reconocer que la esperanza ha muerto es, de alguna forma, un acto de conciencia. La esperanza, en ocasiones, no regresa como era antes. Renace más humilde, más realista, pero también más fuerte. Por lo que lo más devastador no es que muera, sino el hecho de resignarse a no poder devolverle la vida.

Federico García Lorca, en el 90 aniversario de su fallecimiento, nos recuerda que cuidar algo tan importante para el ser humano como es la esperanza es cuidar nuestro vínculo con el futuro. Si sigue existiendo, aunque sea pequeña, nos recuerda que seguimos vivos por dentro.