Federico García Lorca, poeta, sobre el amor: «La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame»
Toma nota de esta frase de García Lorca
Federico García Lorca, sobre la libertad de amar: «En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida»
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La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino que necesita que la amen, lo dice Federico García Lorca en esta frase sobre el amor. Este sentimiento que mueve el mundo puede convertirse en la energía que mueve el mundo, ha sido analizada por más de un filósofo, pensador o poeta, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Desde hace siglos que han estado pendientes de una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar generando más de una sorpresa.
La manera en la que las mujeres han sido amadas en el pasado ha sido objeto de debate, en los tiempos en los que García Lorca popularizó esta frase, quizás las prioridades eran otras. El amor era algo que no estaba en el orden del día, con unos matrimonios que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de saber qué es lo que nos espera en estos días en los que cada pequeño gesto puede ser esencial.
El poeta Federico García Lorca nos habla sobre el amor
La realidad es que estamos ante un hombre que vivió en el siglo pasado con unas normas muy diferentes. Federico García Lorca puede descubrirnos una frase sobre el amor que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañó en unos días en los que la diferencia de sexos era más acusada.
En esta frase empieza por las necesidades de unas mujeres que en aquellos tiempos no disfrutaban de la vida actual. Los matrimonios por amor y no por acuerdo entre familias o simplemente, por el hecho de estar con ese primer y único novio eran una realidad.
Las relaciones eran muy diferentes y no son comparables con las actuales. Hoy en día se necesitan una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones que acabará marcando esta diferencia.
Conocer el significado del amor, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada pequeño paso es esencial. Las mujeres desde Loca y ese sentimiento que parece que lo inunda todo, puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un motivo para reflexionar.
«La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame»
Para que se la ame, más allá de toda comprensión o para una lógica que se escapa desde un amor en el que todo puede ser posible. Esa comprensión o forma de entenderse que podría acabar siendo lo que nos dará en estos días un motivo de reflexionar pensando en estas palabras de uno de los poetas más importantes de nuestro país.
García Lorca nos descubrió una forma de utilizar las palabras que va más allá de todos los elementos que quizás hubiéramos tenido en consideración. Estos cambios que llegan con fuerza, podrían convertirse en la antesala de algo más en estos días que tenemos por delante. Unos pensamientos que puede ser esenciales llegan de la mano de estas frases.
- El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta
- La desesperanza hace sentir que nada de lo que hagamos va a tener sentido, privándonos de las ganas de luchar por conseguir nuestros sueños.
- Vamos al rincón oscuro, donde yo siempre te quiera, que no me importa la gente, ni el veneno que nos echa.
- El que quiere arañar la luna, se arañará el corazón
- En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida.
- La luna, como una gran ventana de vidriera que se rompe en el océano.
- Tuve la suerte de ver con mis propios ojos la reciente caída del mercado bursátil, en la que perdieron varios millones de dólares, una chusma de dinero muerto que se deslizó hacia el mar.
- La nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las piensa.
- ¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir “amor, amor”, y que debían los pueblos pedir como piden pan
- Los pueblos son libros. Las ciudades periódicos mentirosos.
- No soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, sino un pulso herido que presiente el más allá.
- ¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches? ¡De nada! ¡Sirvió para echarme fuego encima! Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, y no es verdad, no es verdad.
- Quiero llorar porque me da la gana.
- El día que el hambre sea erradicada de la tierra, habrá la mayor explosión espiritual que el mundo haya conocido. La humanidad no puede imaginar la alegría que irrumpirá en el mundo.
- ¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir “amor, amor”, y que debían los pueblos pedir como piden pan.
- Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio.
- Nuestro ideal no llega a las estrellas: es sereno, sencillo. Quisiéramos hacer miel como abejas, o tener dulce voz o fuerte grito, o fácil caminar sobre las hierbas o senos donde mamen nuestros hijos.
- He llegado a la línea donde cesa la nostalgia y la gota de llanto se transforma alabastro de espíritu.