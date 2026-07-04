Federico García Lorca, poeta, sobre el amor: «La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame»

La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino que necesita que la amen, lo dice Federico García Lorca en esta frase sobre el amor. Este sentimiento que mueve el mundo puede convertirse en la energía que mueve el mundo, ha sido analizada por más de un filósofo, pensador o poeta, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Desde hace siglos que han estado pendientes de una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar generando más de una sorpresa.

La manera en la que las mujeres han sido amadas en el pasado ha sido objeto de debate, en los tiempos en los que García Lorca popularizó esta frase, quizás las prioridades eran otras. El amor era algo que no estaba en el orden del día, con unos matrimonios que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de saber qué es lo que nos espera en estos días en los que cada pequeño gesto puede ser esencial.

El poeta Federico García Lorca nos habla sobre el amor

La realidad es que estamos ante un hombre que vivió en el siglo pasado con unas normas muy diferentes. Federico García Lorca puede descubrirnos una frase sobre el amor que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañó en unos días en los que la diferencia de sexos era más acusada.

En esta frase empieza por las necesidades de unas mujeres que en aquellos tiempos no disfrutaban de la vida actual. Los matrimonios por amor y no por acuerdo entre familias o simplemente, por el hecho de estar con ese primer y único novio eran una realidad.

Las relaciones eran muy diferentes y no son comparables con las actuales. Hoy en día se necesitan una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones que acabará marcando esta diferencia.

Conocer el significado del amor, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada pequeño paso es esencial. Las mujeres desde Loca y ese sentimiento que parece que lo inunda todo, puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un motivo para reflexionar.

«La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame»

Para que se la ame, más allá de toda comprensión o para una lógica que se escapa desde un amor en el que todo puede ser posible. Esa comprensión o forma de entenderse que podría acabar siendo lo que nos dará en estos días un motivo de reflexionar pensando en estas palabras de uno de los poetas más importantes de nuestro país.

García Lorca nos descubrió una forma de utilizar las palabras que va más allá de todos los elementos que quizás hubiéramos tenido en consideración. Estos cambios que llegan con fuerza, podrían convertirse en la antesala de algo más en estos días que tenemos por delante. Unos pensamientos que puede ser esenciales llegan de la mano de estas frases.