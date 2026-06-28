Federico García Lorca, sobre la libertad de amar: «En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida»

Federico García Lorca fue una de las figuras más representativas de la Generación del 27. Considerado uno de los autores más influyentes y populares de la literatura española del siglo XX, logró un gran reconocimiento con «Romancero gitano» (1928), una obra poética en la que reflejó el mundo de la Andalucía tradicional desde una mirada simbólica y estilizada.

Tras su estancia en Nueva York entre 1929 y 1930, regresó a España, donde escribió algunas de sus obras teatrales más célebres, como «Bodas de sangre» (1932) y «La casa de Bernarda Alba» (1936). Su orientación sexual ha sido objeto de estudio en la crítica literaria y biográfica. Fue asesinado al inicio de la Guerra Civil española, poco después del golpe de Estado de 1936, y sus restos nunca han sido localizados.

La reflexión de Federico García Lorca sobre el amor

En los últimos años, una frase atribuida a Federico García Lorca ha vuelto a cobrar especial relevancia: «En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida». El mensaje, de tono íntimo y reivindicativo, se considera declaración sobre la libertad de amar y la identidad personal del poeta granadino.

El interés por la vida íntima del poeta ha crecido con el tiempo, especialmente en relación con su orientación sexual Hoy existe un consenso académico más abierto en reconocer que Lorca vivió su homosexualidad en un entorno social restrictivo, lo que influyó tanto en su sensibilidad artística como en los conflictos emocionales que aparecen en su obra. Para muchos lectores, la idea de «bordar el amor en la bandera de la liberta» encaja con la imagen de un Lorca que defiende la autenticidad del deseo frente a las imposiciones sociales.

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