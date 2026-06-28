Federico García Lorca, sobre la libertad de amar: «En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida»
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Federico García Lorca fue una de las figuras más representativas de la Generación del 27. Considerado uno de los autores más influyentes y populares de la literatura española del siglo XX, logró un gran reconocimiento con «Romancero gitano» (1928), una obra poética en la que reflejó el mundo de la Andalucía tradicional desde una mirada simbólica y estilizada.
Tras su estancia en Nueva York entre 1929 y 1930, regresó a España, donde escribió algunas de sus obras teatrales más célebres, como «Bodas de sangre» (1932) y «La casa de Bernarda Alba» (1936). Su orientación sexual ha sido objeto de estudio en la crítica literaria y biográfica. Fue asesinado al inicio de la Guerra Civil española, poco después del golpe de Estado de 1936, y sus restos nunca han sido localizados.
La reflexión de Federico García Lorca sobre el amor
En los últimos años, una frase atribuida a Federico García Lorca ha vuelto a cobrar especial relevancia: «En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida». El mensaje, de tono íntimo y reivindicativo, se considera declaración sobre la libertad de amar y la identidad personal del poeta granadino.
El interés por la vida íntima del poeta ha crecido con el tiempo, especialmente en relación con su orientación sexual Hoy existe un consenso académico más abierto en reconocer que Lorca vivió su homosexualidad en un entorno social restrictivo, lo que influyó tanto en su sensibilidad artística como en los conflictos emocionales que aparecen en su obra. Para muchos lectores, la idea de «bordar el amor en la bandera de la liberta» encaja con la imagen de un Lorca que defiende la autenticidad del deseo frente a las imposiciones sociales.
Las mejores frases
- «La poesía no quiere adeptos, quiere amantes»
- «Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar»
- «El hombre famoso tiene la amargura de llevar el pecho frío y traspasado por linternas sordas que dirigen sobre ellos otros»
- «Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir»
- «La suerte viene a quien menos la aguarda»
- «Sólo el misterio nos hace vivir. Sólo el misterio»
- «El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta»
- «El que quiere arañar la luna, se arañará el corazón»
- «Siento mi pecho lleno de corazoncillos, como de cascabeles»
- «No creo que ningún artista trabaje en estado de fiebre»
- «Quiero llorar porque me da la gana»
- «La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame»
- «El hombre famoso tiene la amargura de llevar el pecho frío y traspasado por linternas sordas que dirigen sobre ellos otros»
- «Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima»
- «Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio»
- «Esperando, el nudo se deshace y la fruta madura»
- «La soledad es la gran talladora del espíritu»
- «Y aunque no me quisieras te querría por tu mirar sombrío, como quiere la alondra al nuevo día sólo por el rocío»
- «En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida»
- «El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Y al hacerse humana habla y grita, llora y se desespera»
- «Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña»
- «Mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo»
- «La armonía hecha carne, tú eres el resumen genial de lo lírico. En ti duerme la melancolía, el secreto del beso y del grito»
- «La agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida»
- «Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, y no es verdad, no es verdad.»
- «Nuestro ideal no llega a las estrellas: es sereno, sencillo. Quisiéramos hacer miel como abejas, o tener dulce voz o fuerte grito, o fácil caminar sobre las hierbas o senos donde mamen nuestros hijos»
- «La traducción destroza el espíritu del idioma»
- «Los árboles que cantan se tronchan y se secan. Y se tornan llanuras las montañas serenas. Mas la canción del agua es una cosa eterna»
- «No soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, sino un pulso herido que presiente el más allá»
- «En un arca de besos de bocas ya cerradas, es eterna cautiva, del corazón hermana»
- «El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida».
- «La creación poética es un misterio indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se oyen voces, no se sabe de dónde, y es inútil preocuparse de dónde vienen».