Los bomberos de Madrid coinciden sobre la seguridad infantil: «Lo recomendable es no permitir que los niños jueguen demasiado cerca de estufas o radiadores»

El otoño trae de vuelta en gran parte de España las estufas o radiadores a salones y habitaciones, y con ellos un riesgo que muchas familias subestiman: las quemaduras infantiles por contacto directo con estas fuentes de calor. Los niños pequeños, atraídos por el brillo o el calor que desprenden, suelen acercarse sin percibir el peligro real que supone tocarlas.

Bomberos de distintas ciudades españolas llevan años repitiendo el mismo mensaje de prevención en sus campañas, dirigido especialmente a los hogares con menores de cinco años. A esa edad, los niños empiezan a moverse solos por toda la casa, gatean o dan sus primeros pasos, y todavía no entienden que algo que parece inofensivo puede quemar en segundos.

La distancia de seguridad recomendada entre los niños y las estufas o radiadores

Los bomberos de Madrid lo dejan por escrito en sus campañas de prevención dirigidas a las familias: los niños no deben jugar cerca de estufas o radiadores, y fijan una distancia mínima muy concreta para evitar accidentes.

Según sus recomendaciones oficiales, conviene mantener a los más pequeños a un metro de distancia, como mínimo, de cualquier fuente de calor encendida.

Y ojo, porque la advertencia no se limita a los radiadores tradicionales de agua caliente: incluye también las estufas eléctricas, los calefactores de resistencia y los zócalos calefactores, que en muchos casos alcanzan temperaturas suficientes para provocar una quemadura en apenas unos segundos de contacto.

Esto ocurre porque la piel de un niño pequeño es mucho más fina que la de un adulto, así que necesita menos tiempo de contacto para sufrir una lesión de la misma gravedad.

Por eso el metro de distancia no es una cifra arbitraria: busca dejar fuera del alcance de sus manos, y también de sus caídas, cualquier superficie que pueda estar caliente.

Lo que revela un estudio reciente sobre las quemaduras infantiles en casa

Un estudio publicado en Anales de Pediatría por el Grupo de Trabajo de Patología Traumática de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) confirma que el hogar sigue siendo, con diferencia, el escenario donde ocurren la mayoría de estas quemaduras: el 77,1% de los casos analizados se produjo dentro del propio domicilio.

El mismo trabajo señala que los menores de cinco años concentran el 69,1% de los casos, con una vulnerabilidad todavía mayor entre los niños de menos de dos años.

La mayoría de las lesiones registradas fueron quemaduras de segundo grado superficial (un 63,2% del total), el tipo de daño que puede provocar el contacto breve con una superficie muy caliente.

Los propios autores del estudio insisten en la necesidad de reforzar la prevención en esta franja de edad y en mejorar la formación de las familias en primeros auxilios, precisamente el terreno donde más errores se cometen una vez que el accidente ya ha ocurrido.

Barreras y protectores para estufas o radiadores: ¿Qué más recomiendan los bomberos?

Además de mantener la distancia, los bomberos aconsejan instalar pantallas, rejillas o protectores específicos delante de estufas o radiadores en las casas donde hay niños pequeños, sobre todo si se trata de calefactores eléctricos de resistencia visible o zócalos calefactores accesibles a su altura.

Otras recomendaciones de estas mismas campañas de prevención incluyen guardar cerillas y mecheros fuera del alcance de los niños, no dejar velas encendidas sin vigilancia en habitaciones donde jueguen y, en la cocina, girar los mangos de sartenes y cazuelas hacia dentro para evitar que puedan volcarlas.

Los bomberos también recuerdan que estas medidas no sustituyen la supervisión de un adulto, sino que actúan como una segunda barrera para los momentos en que, inevitablemente, nadie está mirando.

Una rejilla bien colocada no impide que un niño se acerque, pero sí evita que llegue a tocar la superficie caliente si lo hace.

Qué hacer si un niño se quema con una estufa o un radiador

Si a pesar de las precauciones se produce una quemadura, los servicios de emergencia recomiendan actuar de inmediato: enfriar la zona afectada con agua fría del grifo, nunca helada, durante al menos quince minutos, sin aplicar hielo, dentífrico ni aceites, remedios caseros que en realidad empeoran la lesión.

Si la quemadura es extensa, afecta a la cara, las manos o los genitales, o el niño tiene menos de dos años, conviene acudir a un servicio de urgencias sin demora, aunque a simple vista parezca leve.

Y ante cualquier emergencia mayor, como un incendio o una quemadura grave, el número de referencia sigue siendo el 112.

Ese primer gesto (agua fría, calma y nada de remedios improvisados) es, según los propios servicios de emergencia, lo que más influye en que una quemadura infantil se quede en un susto o termine en una cicatriz permanente.