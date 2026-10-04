El Gobierno encarga durante 4 años la «acogida» de ilegales a una ONG de cargos del PSOE: hasta 1.700 € por inmigrante

El Gobierno -a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- ha entregado durante cuatro años la acogida de inmigrantes ilegales a la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), cuya presidenta de honor es Francisca (Paquita) Sauquillo, histórica dirigente socialista y actualmente presidenta del PSOE madrileño-. Se trata del llamado sistema de «acción concertada» por el cual el Gobierno financia a distintas entidades para que se ocupen de la acogida integral de los inmigrantes, en proceso de protección internacional.

Las ONG, a cargo del presupuesto público, se ocupan de distintas actuaciones, como facilitarles alojamiento y manutención, higiene, vestuario, asistencia sanitaria y psicológica, servicios de traducción e interpretación, traslados, asignación para gastos diarios, mediación social y cultural, ayuda para la búsqueda de vivienda, apoyo a la conciliación, actividades deportivas, culturales y de ocio o asistencia jurídica.

3,4 millones

La ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad – que está presidida por Manuel de la Rocha Rubí, padre del director de la Oficina de Asuntos Económicos de La Moncloa y uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez- ha recibido ya 3,4 millones para estos fines. La cuantía llega a superar los 1.700 euros por inmigrante atendido. La ONG, además, recibe millones en subvenciones públicas y fue elegida entre las entidades sociales y organizaciones para colaborar con el reciente proceso de regularización masiva, facilitando asesoramiento a los ilegales y los llamados «informes de vulnerabilidad», para acceder al procedimiento.

Paquita Sauquillo cuenta con una larga trayectoria vinculada al PSOE, como diputada en el Congreso, en la Asamblea de Madrid y eurodiputada. Recientemente, recibió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, de manos del ministro Félix Bolaños, una distinción creada durante la dictadura franquista. Sauquillo es fundadora y presidenta de la ONG desde 1984. Por su parte, Manuel de la Rocha Rubí es otro veterano ex cargo del PSOE que fue, entre otros, alcalde de Fuenlabrada entre 1979 y 1983 y consejero de Educación y Juventud del Gobierno de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1985.

El año pasado, la ONG se encargó de la gestión de 1.617 plazas para inmigrantes, por lo que recibió 1,79 millones. El anterior, fueron 1.150 plazas, por 1.621.037. En total, 3.491.822 euros.

Subvenciones

A ello se suman las subvenciones procedentes de distintos ministerios. En lo que va de año, ya ha recibido 930.213,51 euros del Ministerio de Exteriores – Agencia de Cooperación Internacional- para el «desarrollo de acciones humanitarias».

Otros 545.233 euros por parte del Ministerio de Inclusión -Dirección General de Gestión Migratoria- para «actuaciones de interés general en materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos de las personas extranjeras, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social», cofinanciados con fondos de la Unión Europea. Y otros 396.145,27 euros del Ministerio de Derechos Sociales para «la realización de actividades consideradas de interés social».