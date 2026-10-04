Se insta a colocar una botella de plástico en el techo para ahorrar en tu factura de la luz: cuándo hacerlo y cómo se transforma en luz solar

Con el precio de la luz disparado, muchos hogares recurren a trucos caseros nunca vistos pero eficaces para ahorrar en tu factura y minimizar costes. Existe un truco viral poco conocido pero cada vez más usado por su escasa inversión. Se trata de usar una botella de plástico transparente y llena de agua y colocarla atravesando el techo de la habitación que quieras iluminar con luz natural.

El mecanismo se denomina lámpara de Moser y funciona de una forma muy sencilla: cuando la botella recibe directamente los rayos solares, el agua ayuda a redirigir y dispersar la luz hacia el interior, emitiendo luz natural en habitaciones que permanecían oscuras buena parte del día.

¿Cómo iluminar una habitación con luz natural?

El secreto para crear una lámpara de Moser que irradie luz natural está en utilizar una botella PET transparente. A la hora de instalarla, una parte del recipiente permanece en el exterior, expuesta a los rayos solares, mientras que la otra queda orientada hacia el interior de la estancia. La botella no genera luz por sí misma y tampoco almacena energía.

Su función consiste en aprovechar la radiación solar y repartirla por la habitación gracias a la geometría del recipiente. El efecto puede resultar especialmente útil en habitaciones, pasillos u otras zonas que reciben muy poca iluminación natural debido a la ausencia o al reducido tamaño de las ventanas.

El sellado del techo es clave para evitar humedades

La unión entre botella y cubierta debe quedar correctamente sellada. De lo contrario, la lluvia podría penetrar alrededor del recipiente y terminar generando goteras, humedades y deterioro de los materiales. La abertura debe adaptarse al tamaño del recipiente, que tiene que permanecer estable después de la instalación. Posteriormente hay que sellar los bordes con cuidado y comprobar que el sistema sigue siendo impermeable.

Algunas versiones de la lámpara de Moser incorporan al agua una cantidad reducida de cloro o lejía. Su finalidad es retrasar la aparición de algas y otros organismos que puedan reducir con el tiempo la transparencia del líquido y, en consecuencia, la cantidad de luz que atraviesa el recipiente.

Qué ventajas tiene la lámpara de Moser

La técnica obtuvo mayor difusión internacional en 2011, cuando MyShelter Foundation incorporó el concepto al programa Liter of Light en Filipinas. El truco buscaba mejorar la iluminación de las viviendas con un coste mínimo. Entre las ventajas de este mecanismo destacan:

Bajo costo de instalación.

Reutilización de botellas de plástico.

Ausencia de consumo eléctrico durante el día.

Facilidad para reproducir el sistema.

Participación de comunidades en las instalaciones.

La idea se ha expandido en distintos países y desde la UNESCO han señalado la presencia de este tipo de proyectos en más de 30 naciones.