El PP pide a Sánchez que convoque mañana elecciones: «Pedro, no te lo pienses más, aprieta el botón»

El Partido Popular (PP) ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque este próximo lunes elecciones generales: «Pedro, no te lo pienses más, aprieta el botón», ha defendido el secretario general, Miguel Tellado este domingo.

En un vídeo publicado en las redes oficiales del PP, Tellado ha alertado que Sánchez puede estar utilizando el fin de semana de reflexión para «montar otra cloaca» o «asaltar el Estado de Derecho».

«Esperamos que no estén montándose cloacas en los bajos fondos del socialismo en estos momentos, que no se esté contactando con narcoclanes para acabar con jueces ni nada parecido», ha señalado el popular, en referencia al escándalo en torno al Caso David Sánchez, el hermano del presidente socialista.

«Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón», ha reclamado: «Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos». Añadiendo que «España quiere votar, necesita votar y merece votar porque España no aguanta más. Los españoles tienen derecho a tomar ya la palabra y el Gobierno no tiene otra salida».

«Mejor noviembre que diciembre, marzo o julio. Haznos caso. Ya lo verás», ha insistido, al tiempo que ha asegurado que el PP está «preparado» para afrontar unas elecciones.

Por otra parte, Tellado ha acusado al presidente del Ejecutivo de seguir «tumbado en el diván de la Moncloa» mientras «ordena» al presidente del CIS, José Félix Tezanos, «hacer encuestas a toda prisa» para decidir si adelanta los comicios o «los deja para dentro de unos meses».

Tellado ha afirmado que «la mejor política de vivienda de este Gobierno será la convocatoria de elecciones», al considerar que será el PP quien «construya ese millón de casas que necesita el país», y ha sostenido que el decreto de disolución de las Cortes contaría con el respaldo de «la inmensa mayoría de los españoles». «La pesadilla llega ya a su fin», ha concluido.