Las expertas en limpieza coinciden: «El papel de horno es infalible para dejar brillantes los grifos y eliminar la cal de la mampara del baño»

En los hogares españoles, hay un sinfín de elementos que cumplen una determinada misión en concreto, pero que, si se pone un poco de imaginación, se pueden convertir en herramientas multifuncionales con las que se pueden evitar una multitud de inconvenientes del día a día en tareas domésticas. El papel de horno es uno de estos ejemplos.

Las creadoras de contenido Julia y Natalia, a través de su cuenta de Instagram @organiza_de_diez, han revelado cómo usarlo para esquivar problemas que puedan aparecer. «Como organizadora profesional, me obsesionan los trucos que son limpios, secos y 100% eficaces. Gracias a su recubrimiento de cera ligera, este papel actúa como un lubricante y protector invisible espectacular que evita que la grasa, la cal y la suciedad se peguen en tu hogar», afirman en su perfil de Meta.

Estos son los seis usos favoritos de las influencers con el papel de horno

Los mejores resultados de este método se encuentran en la limpieza para eliminar la cal de la mampara de la ducha. Cabe destacar que existen otras variantes para limpiarla, como el vinagre blanco, que es una sobresaliente opción para ello.

Para remover la cal de la mampara de la ducha

La mampara de la ducha es una de las zonas del hogar que más suciedad absorbe y la cal es la culpable de la blancura en las gotas de agua, dejando el cristal con un aspecto sucio, descuidado y opaco.

Para acabar con la acumulación de estas partículas, se puede hacer una bola con papel de horno para generar una película protectora que arrastre la cal y cree un efecto hidrófugo. En otras palabras, que el agua resbale en las siguientes duchas y que no se queden las gotas.

Grifos brillantes e impermeables

Las especialistas afirman que, en la mayoría de ocasiones, se limpian los grifos de baños y cocinas y en menos de cinco minutos vuelven a tener gotas secas y marcas blancas de cal. Para solucionarlo, sugieren cortar un trozo de papel de horno, hacer una pelota y frotarla con presión sobre la totalidad del grifo seco. La parafina del papel se traslada al metal, originando una capa invisible que ahuyenta el agua y hace que las gotas resbalen.

Para planchados sin brillos

Las camisas con estampados de vinilo, las prendas de seda o los pantalones de vestir oscuros son vestimentas frágiles donde la plancha suele dejar brillos o dañar el dibujo. Como remedio, se debe colocar el papel de horno como barrera protectora encima de la ropa o estampados antes de planchar, evitando también que se queden pegados.

Para separar alimentos

Cuando se congelan fiambres, hamburguesas o carnes juntos durante un largo periodo de tiempo, en determinadas ocasiones se convierten en un bloque de hielo que, a menos que se descongele del todo, no se puede separar. Para que esto no ocurra, se insta a cortar trozos pequeños de papel de horno y ponerlos entre ellos como muro.

Para conservar el queso curado

Julia y Natalia sostienen que el queso exige «respirar» y, cuando se cubre con papel film, se «asfixia» porque la humedad interna queda atrapada, lo que favorece la aparición de moho blanco, pudriendo el queso y estropeando su sabor.

La solución es envolverlo en papel de horno espaciosamente y guardarlo en el cajón de las verduras del frigorífico, ya que cuenta con la humedad ambiental óptima y logrará que «el queso transpire, frenando la evaporación excesiva para que no se convierta en una piedra», según dicen.

Prevenir que la comida se pegue a la sandwichera

Cuando se hacen sándwiches con queso, este se queda pegado en la base de la sandwichera, lo que deriva en el estropeo del teflón y en una pérdida cuantiosa de tiempo limpiando. Para esquivar este inconveniente, es recomendable envolver el sándwich en papel de horno para que la sandwichera no se manche y quede impoluta.