Ni en papel albal ni en la nevera: los expertos en quesos instan a guardarlo en «papel de horno porque absorbe la humedad y hace que salga menos moho»

Como ocurre con muchos alimentos milenarios, el nacimiento del queso está rodeado de leyendas. Una de las más conocidas habla de un comerciante árabe que atravesaba el desierto y decidió guardar leche dentro de un recipiente fabricado con el estómago de un cordero. Tras varias horas expuesto a las altas temperaturas, descubrió que la leche había cambiado de aspecto y consistencia. Las enzimas presentes en el estómago del animal, junto con el calor, habrían provocado la coagulación de la leche, dando lugar a una masa que se podía conservar durante más tiempo.

Las primeras evidencias arqueológicas relacionadas con la producción de queso se remontan a las antiguas civilizaciones de Oriente Próximo y Egipto. Sin embargo, el gran cambio no llegó hasta el siglo XIX, cuando los trabajos de Louis Pasteur y otros científicos permitieron comprender mejor el papel de los microorganismos y dieron lugar al desarrollo de la pasteurización. Hoy existen miles de variedades de queso en todo el mundo, cada una con sus propios métodos de elaboración, maduración y conservación.

El truco definitivo para conservar el queso

Guillermina Sánchez, especialista en quesos y análisis sensorial, trabaja actualmente para Quesos Ruperto, en San Javier (Murcia), y dirige el curso de Cheese Master en la Cámara de Comercio. En conversación con La Vanguardia, explica cómo se aprende a catar, por qué un sabor más intenso no tiene por qué ser sinónimo de mayor calidad y qué papel desempeñan el moho, las cortezas y la maduración en este alimento.

«Uno de los principales es comprar más cantidad de la que vamos a consumir. El queso tiene vida. No es un producto tan perecedero como otros, pero si compras demasiado y no lo consumes, se seca, se agrieta o pierde calidad. También cuesta entender las fechas cortas de consumo en algunos quesos de pasta blanda, como un camembert. Que tenga quince días no significa que venga viejo, sino que está pensado para consumirse en ese plazo. Y en casa no hay que dejarlo en la nevera sin proteger: el queso da olor, pero también absorbe olores de otros alimentos», explica.

Sobre cuál es la mejor forma de conservarlo, la experta lo tiene muy claro: «si viene envuelto en el papel original de la tienda, puede conservarse ahí. Si se lo quitamos, es mejor envolverlo primero en papel de horno y luego, si queremos, con film o dentro de una caja. El papel de horno ayuda a absorber humedad y hace que salga menos moho. Si aparece algo de moho en un queso que tenemos en casa, no significa automáticamente que esté estropeado: se puede retirar la parte afectada. Para servirlo, conviene sacarlo de la nevera unos 20 minutos antes y cortarlo intentando que cada porción tenga corteza y corazón».

Finalmente, señala los aspectos en los que deberíamos fijarnos a la hora de comprar un queso: «si está en un mostrador, la pasta debe verse limpia, con aspecto fresco, de recién cortada, sin cercos oscuros, sin deformaciones ni plásticos mal puestos. También es importante comprar en tiendas especializadas, charcuterías de confianza o ferias donde esté el productor. En Barcelona, por ejemplo, hay muy buenas charcuterías y ferias interesantes. Yo desconfío más de ciertos mercadillos o ferias donde hay revendedores y ves quesos con cortezas feas, aspecto viejo o una presentación descuidada».

¿Se puede congelar?

#comodesperdiciarmenos #tipsdecocina #zerowaste #alimentos #tips ♬ original sound – Monalimentos @monalimentos Te cuento cómo congelar y desperdiciar menos 🧀 Primero: siempre guárdalo en un envase hermético, nada de bolsas abiertas o envases sin tapa. 🍽️🧪 Si es un queso que suelta suero, como el panela, ponle una servitoalla abajo. 🫓👩🏻‍🔬 Eso ayuda un montón a que no se eche a perder tan rápido. 🦭💞 Y si ya ves que no te lo vas a acabar… ¡sí lo puedes congelar!🧃🫧 Bueno, algunos. Aquí te dejo una tabla con los que sí y los que no — tómale SS.🩷🩷 Para congelarlo: mételo en una bolsa, sácale todo el aire que puedas Y para descongelar: pásalo al refri un día antes o directo al sartén. ** debes de consumirlo en los siguientes 10 días ** ✨👩🏻‍🔬 Mándale este video a alguien que SIEMPRE se le echa a perder el queso y sígueme para el día 11. 🧃💚 #Monalimentos

Estos son los quesos que sí se pueden congelar: