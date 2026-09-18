Adiós para siempre a las Adidas Samba: las zapatillas de moda ahora son estas Nike rebajadas en Decathlon

Ni Samba ni Gazelle: las zapatillas de moda esta temporada son estas Nike que ahora se pueden encontrar rebajadas en Decathlon. Concretamente, hablamos de las Nike P-6000, que se han convertido en una de las siluetas más reconocibles del regreso de la estética deportiva de los años 2000 y han vuelto a ganar protagonismo entre los que buscan unas zapatillas que mezclen el aspecto de las antiguas zapatillas de running con el estilo que domina las tendencias actuales. Su diseño, más llamativo y técnico que el de las clásicas zapatillas de perfil bajo, permite cambiar el registro sin renunciar a la comodidad.

La propuesta que aparece en la tienda online de Decathlon corresponde al modelo Nike P-6000 en una combinación de colores plata, azul claro y blanco. Ahora se pueden comprar por 75,60 euros, frente a los 102,60 euros que costaban anteriormente. Esto supone un ahorro directo de 27 euros, una rebaja cercana al 26% que convierte a estas Nike en una alternativa interesante para aquellos que llevan tiempo buscando una de las zapatillas de moda, que recuerda a la estética de los años 2000.

La clave de las P-6000 está en un estilo que recuerda al calzado de running de principios de siglo. Nike explica que el modelo está inspirado en diferentes generaciones de las Pegasus, especialmente en las Pegasus 25 y las Pegasus 2006, y que combina una imagen deportiva con materiales pensados para ofrecer comodidad durante el uso diario. La silueta llegó originalmente al mercado en 2019 y nació precisamente como una reinterpretación de la estética runner de los primeros años de los 2000.

Nike P-6000 rebajadas en Decathlon

Su diseño destaca por la parte superior de malla, acompañada de diferentes revestimientos que aportan estructura y un aspecto más elaborado. En el modelo disponible en Decathlon se combinan malla, materiales sintéticos y piel auténtica, mientras que el Swoosh aparece integrado en los laterales. También incorpora una mediasuela de espuma ligera para proporcionar amortiguación y una suela exterior de goma pensada para ofrecer agarre.

Precisamente ese aspecto de zapatilla técnica es uno de los motivos por los que las Nike P-6000 encajan con la actual fiebre por las siluetas retro. Frente a modelos como las Adidas Samba o Gazelle, que se caracterizan por una construcción más sencilla y una estética inspirada en el calzado clásico de pista, las Nike apuestan por más volumen, paneles superpuestos y una imagen claramente heredera de las zapatillas de running. El resultado es una estética que funciona tanto con vaqueros como con pantalones deportivos, prendas anchas o conjuntos más básicos.

Las P-6000 representan otra forma de entender la tendencia de las zapatillas retro. No buscan pasar desapercibidas ni imitar el minimalismo de las deportivas que han dominado las calles durante los últimos años, sino recuperar una estética deportiva mucho más marcada. Su mezcla de malla, líneas curvas, detalles metálicos y suela con volumen convierte a este modelo de Nike en una de las grandes tendencias actuales, y ahora además tienen 27 euros de descuento en Decathlon, dejando su precio en 75,60 euros en ese color plateado con detalles azules y blancos.