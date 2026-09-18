Así es el exclusivo plan de Orlando Bloom en San Sebastián antes de pisar la alfombra roja: del Hotel María Cristina a Akelarre

Orlando Bloom ya ha llegado a San Sebastián y lo ha hecho antes de que las alfombras rojas, los estrenos y las grandes estrellas internacionales tomen oficialmente la ciudad. El actor británico es uno de los primeros rostros internacionales en aterrizar en Donostia con motivo de la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentará su nueva película, Bucking Fastard, dirigida por Werner Herzog, y participará en la gala inaugural. Pero antes de ponerse de nuevo bajo los focos, Bloom ha aprovechado su estancia para disfrutar de algunos de los grandes atractivos de la ciudad: alojamiento en el histórico Hotel María Cristina, una jornada de bienestar y una cena en uno de los templos gastronómicos más reconocidos del País Vasco, el restaurante Akelarre, distinguido con tres estrellas Michelin.

Una llegada discreta al Hotel María Cristina

Orlando Bloom aterrizó en San Sebastián el miércoles 16 de septiembre, dos días antes de la inauguración oficial del festival. Llegó desde el aeropuerto de Bilbao y se dirigió directamente al Hotel María Cristina, uno de los alojamientos habituales de las grandes estrellas que pasan por el Zinemaldia.

El actor, de 49 años, apareció con un estilismo informal, gorra y gafas de sol y, pese a los fans que se encontraban esperándole a las puertas del hotel, optó por mantener la discreción. Saludó a quienes le reclamaban y posó ante los fotógrafos, aunque no se detuvo a firmar autógrafos ni a hacerse fotografías con el público.

El María Cristina se convierte cada año durante el festival en uno de los principales puntos de encuentro de las estrellas. El histórico hotel, inaugurado en 1912 y situado junto al Teatro Victoria Eugenia, mantiene su papel como alojamiento de referencia para los invitados internacionales del certamen.

Spa y una noche en Akelarre

Después de instalarse en la ciudad, Bloom quiso aprovechar sus primeras horas en San Sebastián lejos de la agenda cinematográfica. El actor disfrutó de una sesión de spa antes de dirigirse a Akelarre, el restaurante del chef Pedro Subijana situado frente al Cantábrico.

La experiencia combinó bienestar y alta gastronomía en uno de los establecimientos más reconocidos de la cocina vasca. Akelarre cuenta con tres estrellas Michelin y forma parte también de un exclusivo hotel, por lo que Bloom pudo disfrutar de una experiencia completa sin necesidad de desplazarse demasiado de la ciudad.

El propio restaurante compartió después una imagen del actor junto a Pedro Subijana en el interior de la cocina. «Gracias por visitarnos, Orlando. Esperamos que guardes buenos recuerdos de tu visita», escribió el establecimiento al dar la bienvenida al intérprete.

Diez años después, vuelve al Zinemaldia

Esta no es la primera vez que Orlando Bloom pisa el Festival de San Sebastián. El actor ya estuvo en el certamen en 2014, cuando acudió como productor ejecutivo del documental The Greasy Hands Preachers, centrado en el mundo de las motocicletas y presentado dentro de la sección Savage Cinema.

Ahora regresa con un proyecto muy diferente. Bloom forma parte del reparto de Bucking Fastard, la nueva película de Werner Herzog, protagonizada también por Rooney Mara y Kate Mara. El largometraje ya ha pasado por los festivales de Venecia y Toronto y forma parte de la programación de esta edición del Zinemaldia.

Pero la película no es el único motivo de su visita. Bloom será además uno de los protagonistas de la gala inaugural del festival, ya que participará en la entrega del Premio Donostia a Werner Herzog. La ceremonia tendrá lugar este viernes 18 de septiembre en el Auditorio Kursaal.