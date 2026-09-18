No es una señal de velocidad ni de peligro pero los conductores no la entienden: la DGT explica para qué sirve la nueva señal con cinco cuadrados

No todas las señales que aparecen en una carretera tienen un significado fácil de interpretar a primera vista. Algunas resultan tan poco habituales que incluso los conductores con años de experiencia al volante pueden preguntarse qué quieren decir. Es el caso de una nueva marca vial formada por cinco cuadrados que ha aparecido en algunas carreteras españolas.

A simple vista, se puede confundir con una señal relacionada con la velocidad o con algún tipo de advertencia de peligro. Sin embargo, no está pensada para establecer un límite de velocidad ni para prohibir una determinada maniobra, sino para transmitir al conductor que debe prestar especial atención a lo que ocurre en ese tramo de la vía.

La nueva señal con cinco cuadrados de la DGT

La señal resulta tan poco habitual que, por el momento, no existe ninguna referencia oficial que permita conocer con exactitud su significado. En El Debate, han consultado a un miembro de la Guardia Civil de Tráfico, quien ha explicado con detalle cuál es su objetivo: evitar que los conductores confundan el arcén con un carril adicional. Conocida como «damero», la nueva marca vial se encuentra en un pequeño puerto de montaña con visibilidad limitada, donde, sobre todo por la noche, los conductores pueden confundir el arcén con un carril adicional.

Curiosamente, estas marcas viales formadas por cinco rectángulos son bastante habituales en las carreteras y se utilizan para advertir a los conductores de la proximidad de una zona de peligro. Diversos estudios han confirmado que los conductores reducen la velocidad al verlas, lo que demuestra su eficacia como elementos de advertencia y precaución. Por este motivo, se pueden encontrarse en diferentes puntos de la carretera y, en algunos casos, aparecen acompañadas de bandas sonoras.

Formas y colores

Las señales de forma triangular tienen siempre una función de advertencia y alertan sobre posibles peligros. Por su parte, las señales circulares están asociadas a prohibiciones cuando presentan un borde rojo, como ocurre con la de entrada prohibida, mientras que las de color azul suelen indicar una obligación, como las que señalan el sentido obligatorio de circulación. También están las señales rectangulares o cuadradas, cuya función principal es proporcionar información a los conductores.

En las señales de tráfico se pueden encontrar hasta siete colores diferentes y cada uno cumple una función concreta.

El rojo se emplea para señalar prohibiciones o advertir de situaciones de peligro.

Mientras, el azul indica obligación cuando aparece en señales circulares y ofrece información general cuando se utiliza en señales rectangulares.

El amarillo se utiliza principalmente para señalizar de manera temporal obras, cambios provisionales o situaciones especiales, tanto mediante señales luminosas como a través de marcas viales.

Por su parte, el verde es habitual en autopistas y autovías para señalar salidas, destinos o direcciones.

El blanco sirve como color de fondo en numerosas señales informativas, de reglamentación y de advertencia de peligro.

El marrón identifica información relacionada con lugares de interés cultural, histórico o turístico.

Finalmente, el negro se utiliza principalmente para representar letras, símbolos y otros elementos gráficos de las señales.

Jerarquía de las señales

Los agentes de la autoridad responsables del tráfico regulan la circulación en todo tipo de circunstancias, tanto de día como de noche, en función de las necesidades puntuales y sus órdenes han de ser obedecidas inmediatamente. El segundo grupo de señales en importancia, por detrás de las de los agentes, formado por señales muy diversas con múltiples funciones que se explican en este reportaje. Las señales luminosas de los semáforos también pueden ser muy variadas: para peatones y para todos los vehículos o sólo para algunos tipos, fijas e intermitentes para un solo carril. Las señales verticales, de diferentes colores y formas, advierten de peligros, establecen obligaciones, prioridades y restricciones de paso e informan con indicaciones de carriles, de orientación o completan a otras señales con información adicional. En tramos de obra se utilizan de manera provisional (a menudo combinadas con las señales circunstanciales) y tienen fondo amarillo. Las señales sobre el pavimento también regulan la circulación y advierten y guían a todos los usuarios, conductores y peatones. Suelen ser de color blanco aunque también pueden presentarse en otros colores. En los tramos de obras se pintan de amarillo.

«Los paneles de mensaje variable también forman parte del grupo de señales circunstanciales. Se utilizan para regular la circulación adaptando las normas a las circunstancias cambiantes, y para informar a los conductores de posible peligros y de las recomendaciones y normas a seguir en ese tramo. El contenido de los textos y los gráficos reproducidos en las pantallas puede ser muy diverso (retenciones, mal tiempo, restricciones a vehículos pesados, mensajes de concienciación, incendios…) y deben ajustarse siempre a lo dispuesto en el catálogo oficial de señales de circulación. Como su propio nombre indica, las normas y los mensajes de los paneles están vigentes de forma temporal, mientras dure la circunstancia señalizada», detalla la DGT.