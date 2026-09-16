El nuevo Reglamento de Tráfico resuelve la cuestión: ¿pueden las motos utilizar el arcén en los atascos?

La DGT ha marcado en su calendario la fecha del 1 de octubre, día en el que entrará en vigor el nuevo Real Decreto 518/2026, que se publicó en el BOE el 24 de junio. Esta reforma supone una profunda actualización de normas de tráfico y pone especial énfasis en la protección de los conocidos usuarios vulnerables de la vía. Esta nueva regulación afecta a distintos ámbitos de la circulación: desde el campo de las motos hasta los patinetes eléctricos, bicicletas u otros carriles, etc.

Una de las grandes novedades que trae la reforma es sobre la cuestión de la utilización del arcén en los atascos por parte de las motos.

¿Las motos pueden usar el arcén en atascos?

La respuesta corta es: Sí, pero con condiciones. En caso de situación de congestión, las motos tienen de forma excepcional derecho a usar el arcén. Las condiciones de este derecho de uso son varias. Por un lado, el tramo debe estar previamente habilitado y señalizado; la vía deberá estar congestionada y encontrarse en tráfico detenido. En este caso, las motocicletas podrán circular a un máximo de 30 km/h y en columna de a uno.

Otras nuevas normas en relación a las motocicletas

El Real Decreto también advierte de cambios en los accesorios obligatorios que deben llevar las motocicletas. Llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad homologado se vuelve obligatorio como parte del equipamiento del vehículo. Los guantes pasan a ser otro elemento obligatorio para los motoristas en vías interurbanas, al igual que el calzado cerrado que cubra todo el pie.

La nueva norma también modifica el régimen de los cascos de los ciclomotores. También se exige que estén homologados conforme al Reglamento UNECE R22. Los conductores y pasajeros dispondrán de un año de transición para adaptarse a esta nueva norma. Es decir, su obligatoriedad entrará en vigor el 1 de octubre de 2027.