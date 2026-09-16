Estas son las canciones que debes evitar escuchar mientras conduces: son potencialmente más peligrosas para los conductores

Escuchar música mientras se conduce es algo de lo más habitual entre los conductores. Muchos son capaces incluso, de concentrarse más en la conducción si van escuchando canciones o la música que les gusta. Otros en cambio lo hacen por ejemplo para distraer a los niños si el trayecto es largo o también está ese momento en el que nos apetece poner una canción favorita a todo volumen y conducir sin más por una larga carretera mientras cantamos a pleno pulmón en un acto, tal vez, de querer «soltar» o simplemente relajarnos. Sin embargo, aunque lo de la música esté más que establecido dentro de la conducción, existen algunas canciones que potencialmente serían más peligrosas si las escuchamos estando al volante.

Así lo ha revelado un reciente estudio o análisis dedicado a buscar entre las canciones que podrían dar más problemas a los conductores. Y curiosamente la primera de la lista es una que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, sobre todo yendo en coche. Se trata de «Shape of You» de Ed Sheeran, y no es que sea peligrosa por su letra ni por nada relacionado con el cantante. La cuestión está en su ritmo, mucho más rápido de lo que se considera recomendable cuando estamos conduciendo.

Estas son las canciones más peligrosas para escuchar al volante

La clasificación surge a raíz del análisis realizado por Trujillo Gonzalez Law Firm. Sus responsables analizaron 30 listas de reproducción de Spotify pensadas precisamente para escuchar en el coche o durante un viaje por carretera. A partir de ellas localizaron las 50 canciones que más se repetían y se fijaron después en un dato muy concreto: cuántas pulsaciones por minuto tenía cada una. El resultado coloca a «Shape of You» en cabeza ya que el tema de Ed Sheeran llega a los 192 BPM (pulsaciones por minuto) y además estaba presente en 24 de las 30 listas analizadas. Es decir, no sólo tiene un ritmo especialmente rápido, sino que además parece ser una canción bastante habitual cuando se trata de elegir música para conducir.

Por detrás aparece otro clásico que seguramente muchos también llevarían en su lista para un viaje en coche. «Wonderwall», de Oasis, ocupa el segundo puesto con 173 BPM. Le sigue «STAY», de The Kid LAROI y Justin Bieber, con 169 BPM. La cuarta posición es para «Rebel Yell», de Billy Idol, que alcanza los 166 BPM, mientras que «One Way or Another», de Blondie, ocupa el quinto puesto con 162 BPM. Y todavía quedan cinco canciones más. «Happy», de Pharrell Williams; «Hey Ya!», de Outkast; «Don’t Stop Me Now», de Queen; «Mr. Brightside», de The Killers, y «Locked Out of Heaven», de Bruno Mars, completan el ‘top 10’ y todas tienen en común el ser canciones animadas, muy reconocibles y con un ritmo elevado.

Qué ocurre cuando escuchamos música demasiado rápida

La cifra en la que debemos fijarnos son los 120 BPM. Por encima de ese ritmo, la música se ha relacionado con una mayor velocidad al conducir, más errores y también con una pérdida de atención. Y aquí es donde resulta fácil entender por qué «Shape of You», con sus 192 BPM, acaba encabezando la clasificación. La razón tendría que ver con la denominada sincronización rítmica. Dicho de una forma sencilla, podemos acabar adaptando nuestros movimientos al ritmo que estamos escuchando sin ser conscientes de ello. Seguro que alguna vez has movido un pie, los dedos o incluso la cabeza siguiendo una canción sin habértelo propuesto y si eso nos pasa estando al volante, puede generarse una situación ciertamente peligrosa.

Con una canción especialmente rápida, el conductor puede terminar trasladando ese ritmo a su forma de conducir y aumentar la velocidad o reaccionar de una manera distinta. No significa que vaya a ocurrir siempre, ni mucho menos que escuchar una de las diez canciones de la lista vaya a provocar un accidente. Lo que señala el análisis es que su tempo está por encima de los niveles considerados más adecuados para conducir.

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Qué música es mejor escuchar cuando conducimos

Entonces, ¿qué deberíamos escuchar en el coche? Si nos guiamos por este análisis, lo aconsejable serían canciones que se muevan entre los 60 y los 100 BPM. Esto no significa que tengamos que preparar una lista y comprobar las pulsaciones de cada canción antes de salir de casa, pero sí que los temas con un ritmo algo más pausado pueden ser una mejor opción mientras estamos al volante. Y luego está el volumen, que también importa. Podemos escuchar nuestra canción favorita mientras conducimos, pero si la llevamos tan alta que apenas escuchamos lo que sucede fuera del coche, es evidente que no será lo más adecuado.

En cualquier caso, nadie dice que tengamos que dejar de escuchar a Ed Sheeran, Oasis o Queen en el coche. La lista sirve más bien para saber que el ritmo de la música puede acabar influyendo en nuestra conducción sin que nos demos cuenta. Y si vamos a hacer un viaje largo, quizás no esté de más elegir canciones algo más tranquilas o, como mínimo, no encadenar durante todo el trayecto temas que superan ampliamente las 120 pulsaciones por minuto.