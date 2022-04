Ed Sheeran ha ganado el juicio sobre el supuesto plagio de ‘Shape of you’. El músico británico no cometió ningún plagio al componer esta canción en el año 2017, que se convirtió en un éxito mundial y la canción más escuchada en internet de este año.

Así lo ha dictaminado este miércoles el Alto Tribunal de Londres, tras un juicio en el que Sami Chokri y Ross O’Donoghue, le acusaban de copiar uno de los fragmentos de ‘Shape of You’, de ‘Oh My’, una canción suya lanzada en el año 2015.

“Aunque hay algunas similitudes entre el ‘Oh why’ [de la canción de Chokri] y el ‘Oh I’ [de Shape of You], también hay diferencias significativas. El acusado no copió ni deliberada ni inconscientemente la canción del demandante y las similitudes no pueden considerarse más que un punto de partida ya que la frase Oh I provino de fuentes distintas a Oh Why”, se puede leer en el fallo del juez Antony Zacaroli.

Tras conocer la decisión del tribunal, Ed Sheeran y sus coautores John McDaid y Steven McCutcheon compartieron un comunicado conjunto, en el que por primera vez, el británico se pronuncia sobre lo ocurrido.

“Me parece que denuncias como esta se han vuelto demasiado comunes y se está creando una cultura por la que se lanza una acusación con la idea de que llegar a un acuerdo será más económico que ir a juicio, aunque la acusación no tenga ningún fundamento. Es algo que está haciendo muchísimo daño a la industria de los compositores de canciones”, dice el artista británico en el vídeo publicado en sus redes.

«Trabajamos con muy pocas notas y acordes en la música pop. Las coincidencias son accidentales porque se lanzan cada día 60.000 canciones cada día en plataformas como Spotify que son unos 22 millones de canciones al año y sólo hay unas pocas notas disponibles. No quiero minimizar el dolor y el daño sufrido por ninguna de las dos partes de este caso pero quiero decir que no soy una entidad, no soy una corporación… Soy un ser humano, un padre, un marido, un hijo… Las demandas no son una experiencia placentera», continúa.

El artista finaliza el comunicado lanzando un mensaje al futuro: «Espero que este fallo signifique que en el futuro afirmaciones infundadas como estas se puedan evitar. Esto realmente tiene que acabarse. Johnny, Steve y yo estamos muy agradecidos por todo el apoyo que muchos compañeros nos han mandado en las últimas semanas. Deseo que pronto podamos volver a componer canciones y no a tener que demostrar que hemos compuesto esas canciones. Gracias».

Cabe recordar que el pasado 15 de marzo, Ed Sheeran acudió al tribunal de Londres para declarar en la vista de apertura del juicio, por el supuesto plagio de ‘Shape of you’. Una aparición inesperada, pues los artistas no suelen acudir a este tipo de juicios.