El Gobierno cambia la homologación de los cascos de ciclomotores: los motoristas tienen margen de un año para comprar uno nuevo

Los cambios en el nuevo Reglamento General de Circulación se focalizan sobre todo en las carreteras y ciudades españolas a partir del próximo 1 de octubre de 2026. Tras la reforma aprobada a través del Real Decreto 518/2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contienen numerosas obligaciones que deberán acometer los conductores, motoristas, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos. Esta modificación busca reforzar la protección de los usuarios más vulnerables y adaptar las normas de circulación a las nuevas formas de movilidad. Aunque habrá algunas medidas que se irán aplicando de manera progresiva y no inmediata.

Las modificaciones para los motoristas

Los motoristas son considerados los usuarios más afectados por estas modificaciones. Así que, en octubre, los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores deberán utilizar calzado cerrado que deberá cubrir todo el pie. Además, los guantes de protección también serán obligatorios en vías interurbanas, aunque se recogerá en la regulación de sus especificaciones técnicas. Las motocicletas deberán llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad entre su equipamiento obligatorio.

¿Cuáles son los cinco cambios principales?

Esta nueva reforma introduce las siguientes cinco modificaciones relacionadas con el casco de los motoristas:

La homologación obligatoria . Se prohíbe el uso de cascos que no estén homologados bajo las especificaciones técnicas internacionales de este reglamento (como la norma actual ECE 22.06). No bastará sólo con su certificación de protección simple.

. Se prohíbe el uso de cascos que no estén homologados bajo las especificaciones técnicas internacionales de este reglamento (como la norma actual ECE 22.06). No bastará sólo con su certificación de protección simple. La inclusión de ciclomotores. En este caso, los conductores y pasajeros de ciclomotores estarán obligados a utilizar estos mismos cascos homologados, eliminando excepciones previas para vehículos de baja cilindrada.

En este caso, los conductores y pasajeros de ciclomotores estarán obligados a utilizar estos mismos cascos homologados, eliminando excepciones previas para vehículos de baja cilindrada. El periodo de adaptación . La normativa general se activará el 1 de octubre de 2026, concediendo una prórroga técnica hasta el 1 de octubre de 2027 para que los usuarios de ciclomotores adapten sus cascos a la homologación oficial.

. La normativa general se activará el 1 de octubre de 2026, concediendo una prórroga técnica hasta el 1 de octubre de 2027 para que los usuarios de ciclomotores adapten sus cascos a la homologación oficial. Tipos de cascos permitidos. Se mantienen permitidos los cascos integrales, modulares y abiertos (tipo jet), siempre y cuando lleven la etiqueta de homologación ECE cosida en las correas.

El incumplimiento de estos cinco puntos de la nueva normativa podría suponer hasta 200 euros de multa.

El periodo de adaptación

La entrada de este nuevo Reglamento General de Circulación marcará un antes y un después en la seguridad vial española. Unas medidas que se aplicarán de forma inmediata en la mayor parte de los casos y de manera transitoria en otras cuestiones. Además, contarán con un periodo adaptativo. Aunque revisar la homologación del casco y actualizar los accesorios de protección antes de la fecha límite será fundamental para circular con total tranquilidad y cumplimiento legal.