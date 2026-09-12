Multas de hasta 200 euros si no respetas esta señal: los conductores deberan estar atentos al cumplimiento de las nuevas reglas en estas vías

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha empezado a implantar un nuevo sistema de señalización en los carriles Bus-VAO que incorpora marcas rojas sobre el pavimento y balizas luminosas. Los conductores que accedan a estas vías reservadas sin cumplir los requisitos establecidos pueden enfrentarse a multas de hasta 200 euros. La medida busca mejorar la regulación de la circulación en carreteras con elevada densidad de tráfico, especialmente en los accesos a las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. El nuevo sistema permite modificar el uso de determinados carriles en función de las necesidades del tráfico en cada franja horaria, sin tener que construir una plataforma completamente separada del resto de la calzada.

La primera prueba se está llevando a cabo en la autovía A-2, entre Madrid y Alcalá de Henares, aunque por el momento el sistema se aplica únicamente hasta el tramo situado a la altura de Torrejón de Ardoz. En esta zona, el carril izquierdo cambia sus condiciones de circulación dependiendo del horario y, cuando está activo, queda reservado para los vehículos que cumplen los requisitos de acceso. Durante la mañana, el carril se habilita entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos. Por la tarde, funciona entre las 15:00 y las 17:00 horas únicamente en dirección de salida de Madrid.

La nueva señal de la DGT

Hasta el año pasado, los turismos con distintivo ambiental con la etiqueta medioambiental «0» podían utilizar los carriles VAO, independientemente del número de ocupantes. Sin embargo, la nueva Resolución cambia este criterio, y los turismos con un único ocupante (el conductor) no pueden utilizar estos carriles de forma automática, aunque tengan este distintivo. Su acceso está condicionado a las circunstancias del tráfico y a las indicaciones que aparezcan en los paneles luminosos de mensaje variable situados en los accesos a los carriles VAO.

La nueva señal cuadrada, que muestra un rombo blanco sobre fondo azul, indica la presencia de un carril VAO, reservado a los vehículos que cumplen los requisitos establecidos de ocupación. Su objetivo es facilitar la circulación de aquellos automóviles en los que viajan varias personas y favorecer así una movilidad más eficiente.

Acceder a uno de estos carriles sin cumplir las condiciones de uso puede conllevar una multa de hasta 200 euros, ya sea por no alcanzar el número mínimo de ocupantes exigido o por circular con un vehículo que no está autorizado. Además, en caso de reincidencia, la infracción podría implicar también la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.

Carril Bus-VAO de la A-2

«La Dirección General de Tráfico (DGT), la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid iniciarán en agosto la fase de pruebas del nuevo carril Bus-VAO de la A-2, una vez finalizadas las obras de implantación de esta infraestructura.

Esta fase permitirá comprobar en condiciones reales el correcto funcionamiento de todos los elementos tecnológicos instalados, así como la operativa y gestión del tráfico, la respuesta de la infraestructura, del transporte público y del resto de usuarios antes de su puesta en servicio definitiva.

El proyecto, fruto del trabajo conjunto de las tres administraciones desde la firma del convenio de colaboración en 2019, supone un nuevo modelo de gestión dinámica de la capacidad viaria que permitirá priorizar el transporte público y los vehículos de alta ocupación en uno de los principales accesos a Madrid», detalla la DGT.

De forma paralela, y dentro de esta misma fase, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha puesto en marcha una prueba piloto para analizar el funcionamiento del transporte público en condiciones reales de circulación y comprobar sus posibles beneficios para los usuarios del corredor de la A-2. La iniciativa busca reducir los tiempos de desplazamiento y ofrecer una mayor flexibilidad a los viajeros, que podrán optar entre recorridos directos o trayectos con paradas intermedias.

En esta fase experimental participan 10 líneas interurbanas del corredor de la A-2: las líneas 223, 224, 224A, 226, 227, 229 y 261, procedentes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y otros municipios de la zona, además de las líneas 281, 282 y 283, que comunican Coslada, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo con Madrid.

La prueba se ha implantado de manera progresiva y en coordinación con la DGT. Entre las 7:00 y las 9:00 horas hay 107 líneas con destino Madrid, de las cuales 40 son servicios exprés que circularán por el carril Bus-VAO, cerca del 37% de la oferta total. En sentido salida de Madrid, hay un total de 83 líneas, incluyendo 32 servicios exprés. Además, los viernes por la tarde, entre las 15:00 y las 17:00 horas, se contemplan 75 líneas, de las que 30 utilizan el carril reservado.

Los datos recopilados durante esta fase permitirán analizar el funcionamiento del transporte público, la evolución del tráfico y la convivencia entre los distintos sistemas de circulación antes de que el carril Bus-VAO entre en funcionamiento de manera ordinaria.