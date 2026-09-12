La DGT lo confirma: se han instalado 130 radares indetectables e inalámbricos en España y éste es el mapa exacto de su ubicación

El Veloláser es un radar de reducido tamaño y fácil de transportar que se puede instalar en lugares poco habituales y pasar prácticamente desapercibido, como un quitamiedos, la parte posterior de una señal de tráfico, sobre un pequeño trípode oculto entre la vegetación o incluso en vehículos oficiales camuflados.

Utiliza tecnología láser para calcular la velocidad de los vehículos a más de un kilómetro de distancia y realizar varias mediciones por segundo. De este modo, puede controlar con precisión el paso de los coches y obtener imágenes de sus matrículas con gran nitidez, tanto de día como de noche. Al ser dispositivos portátiles y disponer de batería propia y conexión 4G, pueden trasladarse e instalarse en distintos puntos en una misma jornada.

Así funcionan los nuevos radares Veloláser

Como su propio nombre indica, los Veloláser son radares que utilizan tecnología láser para controlar la velocidad. Una de sus principales características es su pequeño tamaño; con una longitud inferior a 50 centímetros y un peso de apenas dos kilos, también se conocen como «radares invisibles» entre los conductores.

Se pueden colocar sobre un trípode como los radares móviles convencionales, pero también es posible fijarlos en la parte exterior de los quitamiedos, e incluso en señales de tráfico. No requieren estar conectados a una fuente de alimentación, ya que disponen de una batería propia que les proporciona una autonomía superior a las cuatro horas. De esta manera, pueden funcionar sin estar conectados a un vehículo policial u otros dispositivos y trabajar de forma inalámbrica.

Gracias a su autonomía y a su conexión mediante WIFI o 3G/4G, la Guardia Civil puede controlar estos radares a distancia. Respecto a su rango de detección, oscila entre 15 y 50 metros desde el lugar en el que está colocado y pueden controlar hasta dos carriles al mismo tiempo. Además, dependiendo de la configuración establecida, pueden realizar mediciones de velocidades comprendidas entre los 30 y los 250 kilómetros por hora.

El objetivo de estos radares, al igual que ocurre con el resto de sistemas de control de velocidad, es reforzar la seguridad vial y evitar que los excesos de velocidad terminen provocando accidentes de tráfico que, en muchos casos, pueden tener consecuencias mortales.

Instalación: puede colocarse sobre un trípode, en un vehículo, guardarrail, cabina o pórtico.

Control de velocidad: permite controlar vehículos que circulan hasta 250 km/h.

Número de carriles: puede medir la velocidad de forma simultánea en hasta tres carriles.

Sentido de circulación: funciona en ambos sentidos de la vía.

Identificación de carril: determina por qué carril circula cada vehículo.

Tipo de vehículo: diferencia entre vehículos pesados y ligeros.

Límites personalizados: permite establecer diferentes límites de velocidad según el carril y el tipo de vehículo.

Control remoto: el equipo puede manejarse desde cualquier dispositivo móvil conectado mediante Wifi o 3G/4G.

Visualización en tiempo real: las imágenes y mediciones pueden consultarse simultáneamente desde varios dispositivos.

Almacenamiento: cuenta con almacenamiento externo mediante tarjeta de memoria SD.

Distancia de seguridad: puede calcular la distancia de seguridad entre vehículos.

Funcionamiento: puede utilizarse tanto de día como de noche.

Lectura de matrículas: incorpora un sistema automático para identificar las matrículas.

Integración: puede conectarse con diferentes plataformas de gestión policial, de sanciones, tráfico y movilidad, además de sistemas de vídeo VMS.

Ubicación

SocialDrive, la red social especializada en compartir información sobre tráfico, ha difundido recientemente la ubicación de 49 Velolaser instalados por la DGT en diferentes carreteras españolas. Éstas son las localizaciones señaladas: