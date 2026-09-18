Se insta a poner una piedra en todos los jardines en otoño de 2026: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Ahora que llega el otoño, el jardín empieza a necesitar cuidados diferentes a los que ha tenido durante los meses de verano. Sin embargo, al margen de riegos, transplantes o abonos, existe un gesto muy sencillo que puede ser de gran ayuda no para tus plantas y sí para los animales que lo visitan. Sólo hacen falta un recipiente poco profundo, agua y una piedra. Y puede que te parezca algo decorativo, pero esa piedra puede convertirse en una vía de escape para pequeños insectos.

Porque tener un jardín implica también la visita de todo tipo de pájaros como gorriones, mirlos, carboneros o estorninos. Muchos sólo estarán de pasada, otros se posarán en las ramas de algún árbol, pero más de uno llegará buscando agua, sobre todo cuando las temperaturas todavía son altas o llevan varios días sin encontrarla fácilmente. Y para darles agua, no hace falta comprar uno de esos bebederos que venden específicamente para aves, sino que basta un plato de una maceta que tengas guardado, o incluso un viejo plato de sopa que ya no utilizas. Y como no, el detalle de poner una piedra dentro.

El truco de poner una piedra en el jardín este otoño de 2026

En realidad, cuando se habla de poner una piedra en el jardín no significa dejarla sobre el césped o junto a una planta. Para que el remedio funcione, tienes que meterla en el recipiente que previamente habrás llenado de agua y procurar que una parte quede fuera. Y ¿por qué fuera? Pues porque los pájaros no van a ser los únicos que se acerquen a beber. Piensa que abejas y otros pequeños insectos también buscan agua y pueden aprovechar el mismo recipiente. El problema es que para ellos si se caen dentro puede convertirse en una trampa. Si el plato tiene una superficie lisa y no encuentran dónde agarrarse, salir puede resultar complicado.

Ahí es donde una simple piedra puede cambiar las cosas ya que al sobresalir del agua les proporciona un punto firme al que poder agarrarse y desde el que volver a salir. Otra opción que les ofrecemos, es que se puedan posar sobre ella para beber sin necesidad de meterse directamente en el agua. Un gesto bastante sencillo teniendo en cuenta que probablemente ni siquiera tengas que comprar nada para hacerlo.

No vale cualquier sitio para colocar el bebedero

Hacer esto lleva poco tiempo, pero tampoco es cuestión de dejar el plato en cualquier sitio del jardín. Lo ideal es que busques una zona que tenga algo de sombra. Piensa que si lo dejas durante horas a pleno sol el agua se calentará y se evaporará mucho antes. Y si en casa hay gatos, o suelen pasar por el jardín, habrá que pensar también en ellos a la hora de elegir el lugar. Para un pájaro que baja a beber, tener un gato escondido a pocos metros no es precisamente la mejor situación. Por ello lo mejor es fijarse un poco y escoger un punto relativamente despejado y seguro donde las aves puedan detectar con facilidad lo que ocurre a su alrededor.

También importa la profundidad del recipiente. Más agua no significa que el bebedero sea mejor. Los pájaros pequeños deben poder entrar, apoyarse y salir sin problemas, así que es preferible utilizar un plato que sea poco profundo (por eso mencionamos el plato de una maceta vieja o uno de sopa) y con ello podrás llenarlo de agua suficiente, dejando la piedra en medio.

Hay que cambiar el agua todos los días

Algo importante de este remedio tiene que ver con el mantenimiento del agua del plato. No basta con dejar el mismo agua semanas o ir rellenando a medida que los pájaros beben o se evapora. Piensa que es algo que va a estar al aire libre de modo que puede acumular suciedad y favorecerse la proliferación de microorganismos. Es un bebedero que llamará la atención de varias especies de pájaros, de modo que siendo distintas especies es fácil que todo se contamine de patógenos como los relacionados con la tricomoniasis y bacterias como la salmonela.

Por eso, el agua debe renovarse a diario. Y no sólo eso, de vez en cuando también habrá que coger un cepillo y limpiar bien el recipiente antes de volver a llenarlo. Una pequeña rutina que no nos llevará más que unos minutos, pero que es importante si lo que pretendemos es ayudar a los animales que pasan por el jardín.

Tus árboles frutales también podrían salir beneficiados

Por último debes saber que este sencillo bebedero puede tener otra ventaja. Parte del agua que necesitan las aves la obtienen de los alimentos, por lo que tener agua disponible podría hacer que recurran menos a frutas como cerezas, manzanas o grosellas para hidratarse. Esto no significa que vayan a dejar de picotearlas, pero sí podrían hacerlo con menos frecuencia en busca de líquido.

En cualquier caso, el objetivo principal es ayudar a los animales del jardín. Un plato con agua limpia y una piedra que sobresalga es suficiente para que las aves puedan beber y los pequeños insectos tengan un lugar al que agarrarse si caen al agua.