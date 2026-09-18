Marruecos hunde el envío de diésel a España en julio y dispara las sospechas de que su origen es ruso

Marruecos ha cerrado el grifo del diésel a España en julio -a finales de este mes se produjo la invasión de Ceuta por inmigrantes marroquíes- coincidiendo con la reducción de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia, golpeada por los ataques de Ucrania a sus refinerías con drones. Este hecho aumenta la sospecha de que el diésel que llega a España desde Marruecos es en realidad crudo ruso, vetado por la Unión Europea desde febrero de 2023 por la invasión rusa de Ucrania un año antes.

Según los datos publicados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), corporación tutelada por el Ministerio de Transición Ecológica, Marruecos ha enviado a España un total de 8.000 toneladas de diésel, cifra muy alejada de las 45.000 toneladas de marzo, 41.000 de abril, 83.000 de mayo y las 58.000 de junio. El diésel enviado a España por Marruecos en julio es algo superior al de enero y febrero.

De acuerdo con los registros de Cores, Marruecos empezó a enviar diésel a España en 2021, exportando a España en torno a 150.000 toneladas al año en 2021, 2022 y 2023. En 2024 cayó fuertemente y de nuevo en 2025 ha repuntado hasta las 222.000 toneladas.

Pero este año se había disparado y sólo en los seis primeros meses del año ya había enviado a España 239.000 toneladas, más que en todos los años completos anteriores.

Sin embargo, en julio se ha producido un bache en la exportación a España de diésel, coincidiendo con las restricciones impuestas por Moscú a la exportación de petróleo ante los ataques de Ucrania a sus refinerías con drones. ¿Llega ese petróleo de Moscú, vetado por la Unión Europea?

La reducción del envío de diésel por Marruecos en julio no prueba que el vetado crudo ruso llegue a España por el reino alauí, pero aumenta las sospechas que ya tenía el sector sobre este extremo. Este petróleo es más barato, ya que el precio se ha reducido también por el tope internacional a su precio.

Rusia también se burlaba de las restricciones a la venta de petróleo mediante el intercambio de crudo entre barcos rusos en aguas españolas -Ceuta- y europeas y su posterior venta a otros países.

Una investigación del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) y el Centro para el Estudio de la Democracia (CSD) señaló que parte de esos traspasos de petróleo de barco a barco (STS) se han hecho en las aguas españolas de Ceuta. Rusia ingresó unos 1.000 millones gracias a esta práctica, según esa investigación.

España también sigue comprando gas ruso, aunque en este caso no se incumpliría ninguna norma europea, puesto que el GNL que compran Naturgy y Repsol a Rusia está permitido hasta enero de 2027 al tratarse de contratos firmados a largo plazo antes de que se produjera el ataque ruso a Ucrania.

Desde el cierre en 2016 de la planta de la compañía Samir en Mohammedia, Marruecos carece de capacidad de refinación propia, lo que lo obliga a importar todos los combustibles refinados. Según los datos de la plataforma de inteligencia Vortexa, el reino alauí importó 4,34 millones de toneladas de diésel y gasóleo en el primer semestre de 2026. Rusia fue su principal proveedor, con 1,35 millones de toneladas.

Mientras, España sigue exportando productos petrolíferos a Marruecos. En los siete primeros meses del año, España envió 1,4 millones de toneladas de productos petrolíferos a Marruecos. En el conjunto del año 2025, la exportación española fue de tres millones de toneladas.