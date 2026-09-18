La cloaca del PSOE también atacó a la hermana de la juez Biedma: «Es gordófoba y homófoba”

La cloaca del PSOE también atacó a la hermana de la juez Beatriz Biedma cuando instruía el caso de David Sánchez y la acusaban de ser «gordofóbica y homofóbica». La instructora del procedimiento sobre el hermano de Pedro Sánchez fue objetivo de las cloacas del PSOE que dirigía Santos Cerdán.

Leire Díez se puso en contacto con el juez condenado por maltrato Luis Sáenz de Tejada para que indagara sobre Beatriz Biedma y se personara en la causa. Este hombre también se abrió un canal de YouTube en el que atacaba a la hermana de la juez.

Sáenz de Tejada se hizo con una red de colaboradores y uno de ellos se dedicó a mandar correos electrónicos a juzgados, instituciones y medios de comunicación en contra de la juez Biedma. En uno de estos correos también cargó contra su hermana, de la que decía que ejercía acoso contra él y su abogada.

«El dúo de hermanas —y sus allegados— viene ejerciendo un ataque desmedido contra esta letrada, de una forma perfectamente organizada. La forma en la que se está produciendo este ataque es a través de las redes sociales, concretamente X», explicaba el colaborador de la cloaca en uno de los correos electrónicos a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

También acusaban a la juez Biedma de compartir con su hermana detalles de las causas. «Las hermanas Biedma, como un grupo organizado, se dedican a difamar e insultar a esta letrada, significándose la hermana de la juez como una gordofóbica y homofóbica», concluían en el correo electrónico que fue utilizado para difamar a la juez.

Dos investigaciones abiertas

Las graves acusaciones que el colaborador de las cloacas hizo llegar al juzgado en el que trabajaba Beatriz Biedma eran mentira. De este modo, la juez del caso del hermano de Sánchez le denunció por calumnias.

Actualmente, hay dos investigaciones abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz. Los procedimientos están paralizados porque el denunciado se dedica a recusar a todos los jueces y dice tener su domicilio en Arabia Saudí para no poder ser citado.

Una de las dos investigaciones se abrió porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó deducir testimonio por calumnias por las barbaridades que decía sobre la juez en las múltiples quejas que le pusieron en el Consejo.

Los correos contra Biedma

La cloaca del PSOE ha enviado varios correos electrónicos contra la juez Biedma en los que aparece como destinatario Luis Sáenz de Tejada, que tenía contacto con la cloaca del PSOE. Preparaban carpetas con información falsa sobre la juez para atacarla.