La ‘fisio’ que acusa a Julio Iglesias de agresión sexual le escribía «Te quiero» con corazones tras dejar su trabajo

«Laura», la fisioterapeuta venezolana que denunció a Julio Iglesias por «delito contra la libertad sexual» pero que, como desvela hoy OKDIARIO, no relató ante la fiscal ningún episodio de tal naturaleza, le enviaba al artista mensajes a través de Whatsapp mostrando un efusivo cariño, hasta el punto de escribirle, en mayúsculas, «TE QUIERO», junto a varios corazones. Es llamativo que estos mensajes se enviaron tanto durante su estancia trabajando en la mansión del cantante en República Dominicana como hasta un año después de haber dejado ese puesto.

OKDIARIO desveló en enero de este año las conversaciones que demuestran que la fisioterapeuta venezolana tomaba la iniciativa de contactar a Iglesias, utilizando un tono afectuoso y expresando disponibilidad total hacia él. «Profesor, buenas noches, espero que puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más ❤️ un beso y un abrazo! Feliz noche», reza el mensaje enviado por la fisio a Julio Iglesias el 20 de abril de 2021, mientras estaba dedicada de lleno a ayudar a calmar los dolores físicos del cantante.

Tiempo después, tras haber dejado su puesto, lejos de mostrar resquemor o molestia alguna, se mostraba así de efusiva en su comunicación con Julio Iglesias: «Feliz Feliz cumpleañoooooossss 🎉🎊🦋🎁Julitoooo!!!». En el mismo mensaje, del 23 de septiembre de 2022, añadía: «Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud 🙏, para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida✨, te mando un beso y un abrazo 🤗, TE QUIERO 😘siempre te recuerdo con cariño ❤️❤️❤️».

Estos mensajes son muy diferentes al relato que la denunciante ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En su denuncia, la fisioterapeuta asegura que Julio Iglesias la sometió a acoso sexual continuado, le tocó los pechos de manera violenta, le metió «la lengua hasta las amígdalas» y le ordenó participar en un trío sexual, golpeándola en la pierna cuando se negó. Sin embargo, como muestra el vídeo que publica hoy este medio, la realidad es que en ningún momento «Laura» relató un episodio de agresión, tocamiento o abuso sexual cometido directamente contra ella.