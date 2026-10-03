Carlos Alcaraz – Denis Shapovalov: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver el partido del ATP 500 de Tokio 2026

Carlos Alcaraz sigue dejando buenas sensaciones en el ATP 500 de Tokio 2026. El tenista murciano, tras una lesión que le dejó fuera de las canchas durante varios meses, regresa a lo grande para cerrar el año en forma, como uno de los mejores tenistas del planeta. Tras ganar a Matteo Arnaldi, el siguiente rival será el canadiense Denis Shapovalov. Consulta la fecha y hora del encuentro de cuartos de final del torneo nipón, uno de los más importantes en el tramo final de la temporada ATP.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Denis Shapovalov: horario del partido del ATP 500 de Tokio 2026

El ATP 500 de Tokio 2026 de Carlos Alcaraz está siendo inmaculado hasta la fecha. El español, que volvía al circuito en el US Open, donde acabó perdiendo en cuartos de final ante un gran Ben Shelton, está arrasando en el torneo japonés.

No fue rival Matteo Arnaldi, a quien venció con contundencia en los octavos de final (7-6, 6-1). Delante, en la siguiente ronda, tendrá a un Denis Shapovalov que derrotó en tres sets al chileno Alejandro Tabilo (7-5, 3-6 y 6-4). Se encuentra actualmente en el puesto 46 del ranking ATP.

El partido se disputará el domingo 4 de octubre, no antes de las 06:00 h de la mañana, en el Coliseo Ariake de la capital japonesa. Es la tercera vez que se enfrentan ambos en un torneo oficial, con Carlos Alcaraz venciendo en los dos compromisos previos.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en España en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en el ATP 500 de Tokio 2026 es Movistar+. Esto quiere decir que el Carlos Alcaraz – Denis Shapovalov de los octavos de final del torneo japonés se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes.

Todos forman parte de esta plataforma de pago, así que este choque no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este operador que quieran disfrutar del duelo en streaming y en vivo online lo podrán hacer descargando la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV. Además, está disponible, bajo suscripción, la aplicación Tennis TV, que también es otra vía para ver los choques, ya que tiene los derechos de todos los torneos menos los cuatro Grand Slam.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Denis Shapovalov del ATP 500 de Tokio 2026

Además, los seguidores del tenista murciano que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online tienen que saber que podrán escuchar los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2026 por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Carlos Alcaraz – Denis Shapovalov para narrar lo que suceda en este partidazo del campeonato japonés.