Salva Ballesta: «Me encanta que De la Fuente haya callado a todo el mundo»

Salva Ballesta (Zaragoza, 1975), presidente de Leyendas España, habla con la contundencia que le caracteriza. El ex delantero se rinde al nivel de la selección española y reivindica a Luis de la Fuente después de las dudas que han acompañado al técnico. Para el ex internacional, la explicación del éxito empieza en la relación del seleccionador con sus futbolistas: creen en él, en su manera de trabajar y en la idea que les propone.

«Me encanta que haya callado a todo el mundo, pero no solamente a nivel de prensa, algunos, sino interno. Hubo muchas dudas», asegura. Ballesta explica que conoce esas situaciones por lo que le han contado y destaca la fortaleza que supone contar con el respaldo del vestuario. «Tiene una cosa muy buena, que es el mayor baluarte que puede tener un entrenador: que tus soldados creen en ti. Todos los jugadores creen en la persona y en el trabajo de Luis de la Fuente».

Ese convencimiento, sostiene, hace fuerte al grupo. «Cuando el jugador cree en la persona y después en el trabajo, no hay nada que rompa ese potencial», afirma. También elogia la coherencia del seleccionador, su conocimiento de los futbolistas desde las categorías inferiores y su capacidad para gestionar los encuentros. «Es sincero, es coherente, es sabio. Maneja los partidos como el que más».

Ballesta considera que De la Fuente dispone, además, de un grupo excepcional. «También tiene la suerte de utilizar un material humano y deportivo que es inigualable», apunta. Una combinación que explica el entusiasmo con el que analiza a España.

«Es imposible hacer frente a la selección»

«Yo creo que es inigualable. Es imposible hacer frente a la Selección», dice. El presidente de Leyendas España enumera las virtudes del equipo: «Cuando tiene el balón, cambia los ritmos, es vertical, es horizontal, juega por fuera, juega por dentro, tiene talento, tiene presencia en las dos áreas y continuidad en su juego».

Su valoración va más allá del rendimiento. Ballesta destaca los valores que transmite el seleccionador y encuentra un vínculo con Vicente del Bosque. Para él, ambos representan una forma de entender el deporte que debe servir de referencia a los jóvenes.

Sin embargo, evita elegir entre la España de 2010 y la actual. «Los momentos de la historia están para vivirlos. En aquel momento los mejores eran ellos y ahora los mejores son los de ahora. Hay que vivir el presente», defiende. Recuerda que aquella selección dio al fútbol español una dimensión mundial y considera que la de hoy permite prolongar ese reconocimiento.

Ayudar a los compañeros y devolver el cariño

Ballesta también explica la misión de Leyendas España. La asociación nació para apoyar a los internacionales que lo necesitasen y sigue trabajando para generar recursos, acompañarlos y preservar su legado. «Que nunca se olvide», resume.

El final de una carrera, advierte, puede resultar difícil para quien ha vivido durante años pendiente de competir. «Mientras estamos en activo no vemos lo que hay en el futuro, pero cuando llegas dices: ‘Esto se ha acabado’. Y aquí hay una asociación con muchísimos compañeros para velar por eso».

La otra parte de su labor mira hacia la sociedad. Visitas a hospitales, charlas sobre valores y encuentros con aficionados forman parte de una actividad que Ballesta entiende como una devolución del cariño recibido. «Leyendas España es una asociación hecha para la sociedad», afirma.

Entre sus proyectos destaca un recorrido por localidades pequeñas, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, para acercar a los exinternacionales a quienes no han podido conocerlos. «Jugar una partida de dominó con esos abueletes de esos pueblos y estar ahí con ellos», explica con ilusión.

Por último, preguntado por la cancelación del partido de la Sub-20 en Ceuta, evita juzgar una decisión cuyos detalles desconoce. «Cuando no se tiene toda la información, hablar, comentar y decidir es absurdo», señala. Su deseo, en cualquier caso, es claro: «Ojalá España pueda estar en todos los lugares».