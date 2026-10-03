Un avión espía británico da vueltas durante casi 5 horas sobre Gibraltar: así funciona el Shadow R1 de la RAF

Quien mirase al cielo del Estrecho a finales de agosto de 2026 no habría notado nada raro. En las webs de seguimiento de vuelos, en cambio, apareció un pequeño bimotor de la Royal Air Force (RAF, la fuerza aérea británica) dibujando círculos alrededor del Peñón, a veces durante casi cinco horas seguidas.

Era un Shadow R1, uno de los aviones espía del Reino Unido. Londres no ha explicado qué hacía allí, y lo normal es que no lo haga, porque no suele comentar asuntos de inteligencia. Lo que sí se puede contar es cómo funciona, por qué vuela en círculos y por qué su futuro pende de un hilo.

Qué se ha visto sobre el Peñón

Los primeros movimientos se registraron el 11 de agosto de 2026. Ese día, el avión con matrícula ZZ416 salió de la base de RAF Waddington, en Inglaterra, hizo escala en Oporto y aterrizó en Gibraltar por la tarde, según los datos públicos de seguimiento.

El 30 de agosto llegó otro ejemplar, el ZZ507, procedente de Palermo. El 31 de agosto y el 1 de septiembre completó varios circuitos alrededor de Gibraltar, el segundo de casi cinco horas. A mediados de septiembre se detectaron nuevos vuelos con los indicativos RFR7140 y RFR7141, de más de cuatro horas en círculo a unos 6.000 metros de altura.

¿Y cómo se sabe todo esto si es un avión militar? Por el ADS-B, un sistema con el que los aviones emiten de forma automática su identidad y su posición. Cualquiera con una antena y un receptor puede captar esa señal.

Un avión ejecutivo convertido en espía

Por fuera, el Shadow R1 parece un avión de empresa cualquiera. En parte lo es, porque nace de un Beechcraft King Air 350CER, un bimotor de hélice pensado para pocos pasajeros. Mide 14,26 metros de largo y 17,40 de envergadura (de punta a punta de las alas).

Lo mueven dos turbohélices Pratt & Whitney Canada PT6A-67A de 1.200 caballos cada uno, motores de turbina que hacen girar una hélice. Alcanza unos 245 nudos (unos 450 kilómetros por hora) y puede subir hasta 35.000 pies (unos 10.700 metros). A bordo van dos pilotos y un operador de sensores.

Lo interesante va dentro. La RAF explica que lleva sensores electroópticos de alta definición, que vienen a ser cámaras muy potentes, y sistemas electrónicos integrados de los que no da detalles. Para defenderse cuenta con un aviso de aproximación de misiles y lanzadores de señuelos.

La modernización encargada en noviembre de 2021 a Raytheon UK le sumó enlaces por satélite para enviar información en tiempo real. Ese mismo plan amplió la flota de seis a ocho aviones.

Por qué vuela siempre en círculo

¿Por qué tantas vueltas? Al girar sobre la misma zona, el avión mantiene sus cámaras y antenas apuntando a un punto concreto durante horas. Algo así como un vigilante que pasea alrededor de una manzana sin perder de vista un portal.

Esa órbita, como se llama en el argot aeronáutico, encaja bien en el Estrecho, uno de los pasos marítimos con más tráfico del mundo. Eso sí, nadie ha confirmado oficialmente qué se estaba vigilando.

Gibraltar tampoco es un destino extraño para la RAF. La propia fuerza aérea describe su base en el Peñón como un punto ideal de escala para aviones en operaciones y para ejercicios de la OTAN. Su pista mide unos 6.000 pies (unos 1.830 metros) y la cruza la carretera principal hacia España.

Un veterano con fecha de jubilación

El Shadow no es un recién llegado. Las primeras unidades llegaron a la RAF en 2009 y hoy vuelan con los escuadrones 14 y 54. Entre diciembre de 2023 y el 10 de octubre de 2025, Londres mantuvo vuelos de vigilancia desarmados sobre Gaza para localizar a los rehenes de Hamás, una misión vinculada a estos aparatos.

Pero sus días están contados. El Plan de Inversión en Defensa presentado el 30 de junio de 2026 establece que el Shadow R1 se retirará antes de lo previsto. De momento no hay fecha pública.

La tendencia apunta a quitar al piloto de la ecuación, en plena carrera por los cazas autónomos. Otros países europeos, por su parte, apuestan por aviones de vigilancia mucho más grandes.

Mientras llega el relevo, el Reino Unido reparte su dinero entre drones y nuevos Eurofighter, y el viejo King Air sigue a lo suyo. A la vista de cualquiera con un móvil. Paradojas del espionaje moderno.

La ficha técnica oficial del Shadow R1 se ha publicado en la web de la Royal Air Force.

Crédito de la imagen: RHL Images from England (Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0).