Reino Unido, Alemania, Italia y España aumentan al mismo tiempo sus propios pedidos de Eurofighter mientras BAE Systems se prepara para elevar la producción anual de sus cuatro líneas de montaje de 12-14 a casi 30 aviones

BAE Systems ya ha comenzado a fabricar los 20 Eurofighter Typhoon encargados por Turquía. Los trabajos han arrancado tanto en Reino Unido como en los demás países del consorcio, mientras que el montaje final tendrá lugar en Warton. La primera entrega está prevista para 2030.

El pedido ofrece un impulso comercial al caza europeo y contribuye a mantener sus fábricas durante los próximos años. Aun así, no cambia de repente el panorama internacional. El Rafale de Dassault Aviation continúa sumando muchos más pedidos de exportación, aunque Eurofighter mantiene una cartera total superior gracias, principalmente, a las compras realizadas por sus cuatro países fundadores.

La fabricación del pedido turco ya está en marcha

El último informe semestral de BAE Systems confirma que ya han empezado los trabajos correspondientes al pedido turco. La compañía también explica que la producción del Typhoon creció durante la primera mitad de 2026, impulsada por el avance de los encargos europeos y por el inicio del nuevo programa para Turquía.

El acuerdo se cerró en octubre de 2025 y el Gobierno británico lo cifró en hasta 8.000 millones de libras. De esa cantidad, BAE Systems atribuyó unos 5.400 millones a los aviones, las armas y su integración. Su informe semestral sitúa en alrededor de 2.500 millones el contrato posterior para formación, equipos y apoyo.

Además, van a ser diez pilotos instructores y cerca de cien técnicos de tierra turcos los que van a ser formados en Reino Unido. Por otro lado, se sabe que fuentes oficiales únicamente indican que el primer avión llegará en 2030 y no dan más detalles de cómo se repartirán las entregas de los 20 aparatos cada año.

Un avión repartido por los países de Europa

El Eurofighter no se fabrica en una única planta. Airbus, BAE Systems y Leonardo coordinan una cadena industrial repartida entre Alemania, España, Italia y Reino Unido. NETMA, la agencia que representa a los gobiernos participantes, funciona como interlocutor común del programa.

Por tanto, cada país se encarga de fabricar determinadas piezas y después la línea correspondiente completa el montaje del avión. Reino Unido participa con el 37 por ciento de cada Typhoon turco, con trabajos en Warton, Samlesbury, Bristol y Edimburgo. El resto de componentes llega de los otros países del consorcio.

Turquía se incorpora después de las nuevas compras realizadas por Alemania, España e Italia, que han encargado 20, 25 y hasta 24 cazas, respectivamente. El consorcio asegura que el programa mantiene más de 100.000 empleos en más de 400 empresas y espera continuar fabricando nuevos Eurofighter en Europa hasta 2035.

El Rafale mantiene la ventaja

Los datos iniciales situaban al Eurofighter en 782 pedidos, de los que 183 corresponden a clientes extranjeros, y señalaban que no habían conseguido una nueva exportación desde el contrato con Kuwait de 2015. Sin embargo, los registros oficiales obligan a revisar esas cifras. La web del programa recoge al menos 769 aviones encargados, mientras que Kuwait firmó 28 en abril de 2016 y Qatar sumó otros 24 en diciembre de 2017.

Un desglose oficial publicado por Eurofighter en 2021 contabiliza 151 aviones destinados a cinco clientes internacionales. Con los 20 cazas turcos, el número conocido sube a 171, aunque el consorcio no ofrece actualmente una cifra actualizada de exportaciones. Por otro lado, Dassaul Aviation informó en Julio de 2026 de 533 Rafale pedidos desde el comienzo del programa, 323 de ellos para otros países.

Para entenderlo mejor, cerca de seis de cada diez Rafale pedidos corresponden a clientes extranjeros, frente a algo más de dos de cada diez en el caso del Typhoon. Esto no quiere decir que Dassault tenga más pedidos en total, sino que ha conseguido vender una parte mucho mayor de sus aviones fuera de Francia. La posible compra india de 114 Rafale continúa negociando y no está incluida en los 533 pedidos confirmados.

Con esta compra, Turquía se convierte en el décimo operador del Typhoon. Recibirá un caza polivalente, capaz tanto de defender el espacio aéreo como de atacar objetivos utilizando una misma plataforma. Además, incluye el misil Meteor y pretende que la Fuerza Aérea turca pueda ir formando y preparando progresivamente a su propio personal.

En cuanto a Europa, el pedido supone una forma de mantener la actividad industrial durante los próximos años y repartir trabajo entre cientos de proveedores. Charles Woodburn, consejero delegado de BAE Systems, aseguró que la compra “marca el inicio de un nuevo capítulo” en la relación con Turquía,

El informe oficial sobre el comienzo de la fabricación se ha publicado en BAE Systems.