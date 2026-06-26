España despliega en Canarias el Eurofighter más avanzado de su historia con un mensaje a Marruecos: el radar E-Scan detecta y rastrea varios objetivos a la vez

El programa Halcón, diseñado para reemplazar los veteranos F-18 del Ejército del Aire y del Espacio desplegados en Canarias, ha logrado un nuevo avance con la salida de la cadena de montaje del primer Eurofighter del lote Halcón I en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Getafe (Madrid). El avión comenzará ahora la fase de pruebas en tierra antes de su primer vuelo; entre los ensayos programados se incluye la activación y comprobación del rendimiento de sus dos motores, un paso previo a la campaña de vuelos de prueba que antecederá a su entrega al Ejército del Aire y del Espacio.

El programa nació el 23 de junio de 2022, cuando la Agencia de Gestión de Eurofighter y Tornado de la OTAN (NETMA) formalizó la adquisición de 20 nuevos Eurofighter para España. El contrato, valorado en 2.043 millones de euros y aprobado previamente por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021, contempla la compra de 16 aviones monoplaza y cuatro biplaza, además de motores, simuladores y apoyo logístico. De esta manera, aumentará la flota española de Eurofighter hasta llegar a las 90 aeronaves y reemplazar de forma progresiva a los F-18 de la 46.ª Ala, con base en Gando (Gran Canaria).

Nuevos Eurofighter del Ejército de España

La llegada de los nuevos aviones requiere una preparación específica por parte del personal militar implicado. Desde abril de 2025, numerosos miembros del Ala 46 han participado en cursos de formación y adiestramiento fuera de Canarias con el objetivo de familiarizarse con las capacidades del Eurofighter.Este proceso formativo incluye tanto a pilotos como a técnicos de mantenimiento, personal logístico y equipos de apoyo, que deben adquirir conocimientos avanzados para asegurar la correcta operatividad de la nueva flota.

Durante el periodo de relevo, los F-18 mantienen un papel fundamental a la hora de garantizar la vigilancia y protección continua del espacio aéreo de Canarias durante las 24 horas del día a lo largo de todo el año. Las operaciones de alerta aérea continúan activas, con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente en una región especialmente estratégica por su posición entre Europa, África y el Atlántico.

De acuerdo con la documentación del Ministerio de Defensa, «el Programa EF-2000 (Eurofighter) tiene como objeto tanto la adquisición de nuevas plataformas como garantizar la actualización, sostenimiento y mejora de las capacidades operativas del sistema de armas EF-2000 del Ejército del Aire y del Espacio (EA), asegurando su eficacia militar, interoperabilidad con aliados y vigencia tecnológica a lo largo de su ciclo de vida».

Evento

«El Hornet ha sido un sistema de armas plenamente capaz, pero tras décadas de servicio ha alcanzado el final de su vida operativa. Su sustitución por el Eurofighter se oficializará el 26 de junio en un acto en la Base Aérea de Gando, presidido por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del aire Francisco Braco Carbó», detalla Defensa.

El acto incluirá, además del relevo de la flota, un homenaje a los militares caídos en acto de servicio, un desfile tanto terrestre como aéreo y una exhibición de un Eurofighter sobre la bahía de Gando. De acuerdo con informaciones anteriores, la dotación inicial del 462 Escuadrón estará formada por cuatro Eurofighter cedidos por el Ala 14 y otros cuatro procedentes del Ala 11. Sin embargo, éstas últimas aeronaves serán devueltas cuando se complete la entrega de los 20 aparatos asignados al Ala 14 para esta unidad, motivo por el cual no han sido repintadas con los distintivos del Ala 46.

Por el momento, se ha confirmado la llegada de tres aviones procedentes de Albacete, concretamente los matriculados C.16-61 (10046 / 462-61), C.16-62 (10047 / 462-62) y C.16-67 (10090 / 462-67). Todos ellos corresponden a la Tranche 3 (T3), la versión más avanzada actualmente en servicio en España. A medio plazo, estos cazas serán reemplazados progresivamente en el Ala 14 por los futuros Eurofighter de nueva generación (Tranche 4 / Bloque 60), cuya incorporación está prevista para finales de 2026.

Canarias

La posición estratégica del archipiélago convierte a Canarias en un punto de gran importancia para la seguridad de España. Desde la base de Gando se controla un amplio espacio aéreo que exige medios modernos y personal altamente capacitado. La incorporación de los nuevos cazas refuerza estas capacidades y asegura que el Ejército del Aire y del Espacio disponga de recursos acordes a los desafíos tecnológicos y estratégicos actuales.

El proceso de despliegue se llevará a cabo de manera progresiva durante los próximos años, hasta completar la entrega total de las aeronaves previstas. Mientras tanto, la combinación de la experiencia operativa de los F-18 con las nuevas prestaciones del Eurofighter permitirá mantener plenamente la misión de vigilancia y defensa. La presencia del Eurofighter en Canarias deja de ser un proyecto para consolidarse como una realidad operativa que transforma el futuro de la Base Aérea de Gando, incrementa la capacidad de respuesta del Ejército del Aire y refuerza la protección continua del espacio aéreo del archipiélago a largo plazo.