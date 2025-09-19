España se moviliza ante la amenaza rusa: envía Eurofighter, un A-400 y un radar al Flanco Este de la OTAN

España ha decidido este viernes reforzar la defensa del Flanco Este de la OTAN enviando tres cazas Eurofighter, un avión de transporte A-400 y un radar avanzado para integrarse en la operación Centinela Oriental. La medida llega tras las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia y Rumanía, que pusieron en alerta a los aliados del este europeo. El ofrecimiento se ha producido durante una reunión de la OTAN, que ha coincidido con la violación del espacio aéreo por parte de Vladímir Putin con tres cazas rusos MiG-31 de Estonia. Putin ha mostrado así su músculo frente a la OTAN en el marco de la guerra con Ucrania.

Según fuentes del Ministerio de Defensa, el despliegue español responde a la necesidad de blindar la frontera oriental de la Alianza y garantizar la protección de los países bálticos y de Europa Central frente a posibles provocaciones de Moscú. Aunque aún no se ha confirmado si los efectivos se desplegarán en Polonia o Rumanía, la OTAN ya ha comenzado a coordinar la integración de las aeronaves y del radar en las operaciones de vigilancia y defensa aérea.

El Comité Militar de la OTAN se reunió este viernes para concretar las aportaciones de los distintos países aliados, entre ellos España. La decisión sobre el despliegue definitivo podría demorarse, pero la contribución española se enmarca dentro del esfuerzo continuo de la Alianza para fortalecer su flanco oriental ante la agresión rusa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció la operación Centinela Oriental con el objetivo de reforzar la disuasión militar y proteger los espacios aéreos y marítimos estratégicos en la región. La participación española refuerza la capacidad aliada de respuesta rápida y demuestra el compromiso de Madrid con la seguridad colectiva.

Capacidades desplegadas

Fuentes de Defensa destacan que los Eurofighter españoles cuentan con equipamiento avanzado para intercepción y vigilancia, mientras que el A-400 permitirá la movilidad logística y el radar contribuirá a la detección y seguimiento de aeronaves enemigas. La combinación de estos recursos incrementa la capacidad de reacción inmediata ante cualquier intento de violación del espacio aéreo aliado.

Los sistemas de los Eurofighter, incluyendo sensores láser e infrarrojos, permiten identificar y marcar objetivos con precisión, guiando municiones teledirigidas incluso en condiciones de poca luz o de noche. Alemania también ha adoptado estos sistemas para sus cazas, lo que subraya su relevancia estratégica.

Cronología de incidentes recientes

La OTAN lanzó el sábado su primer avión de combate bajo Centinela Oriental en respuesta a una potencial amenaza de drones rusos en Polonia, un día después de anunciar la operación. Un Rafale francés y un helicóptero polaco participaron en el despliegue, que terminó rápidamente sin que se produjera una violación efectiva del espacio aéreo.

No obstante, entre la noche del martes y el miércoles siguientes, varios drones rusos fueron detectados y derribados en el espacio aéreo polaco por aviones polacos y aliados desplegados en el flanco este, en lo que constituye el incidente más grave registrado entre Rusia y un miembro de la OTAN en más de tres años de guerra en Ucrania. Rumanía también interceptó un dron ruso en un incidente separado.

Refuerzo aliado coordinado

Otros países aliados han anunciado su participación en Centinela Oriental: Alemania ha desplegado cuatro Eurofighter, Chequia tres helicópteros en Polonia, y Dinamarca aportará aviones de combate y una fragata antiaérea. España y Reino Unido confirmarán su apoyo próximamente, mientras que Italia y Suecia también han indicado su intención de colaborar.

Rutte explicó que la operación combinará capacidades tradicionales y medidas específicas para abordar la amenaza de drones, reforzando la defensa aérea a lo largo de todo el flanco oriental de la Alianza.