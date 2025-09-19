Putin eleva su desafío a la OTAN: 3 cazas rusos MiG-31 violan el espacio aéreo de Estonia

El presidente de Rusia Vladímir Putin ha elevado su desafío a la OTAN este viernes 19 de septiembre. Tres cazas rusos MiG-31 han violado este viernes el espacio aéreo de Estonia. Tallín ha convocado al encargado de negocios de Rusia después de que entraran en el espacio aéreo de la nación báltica durante 12 minutos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. La incursión ha provocado una nota de protesta formal desde Tallín. «Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia cuatro veces este año, lo cual es en sí mismo inaceptable. Pero la incursión de hoy, en la que tres cazas entraron en nuestro espacio aéreo, es de una desfachatez sin precedentes», ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna.

La incursión de los cazas rusos ha coincidido con la reunión de este viernes del comité militar de la OTAN para concretar la nueva aportación de efectivos y capacidades de los distintos países, entre ellos, España. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya anunció el pasado viernes una nueva iniciativa militar Centinela oriental, con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras las últimas invasiones del espacio aéreo.

En la reunión, el Gobierno de España ha ofrecido a la OTAN tres Eurofighter, un avión A-400 de transporte y un radar para incorporarse a la operación Centinela Oriental, de refuerzo del flanco este de la Alianza. Esta decisión se ha tomado tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco y rumano de hace días. Así, este viernes con esta nueva incursión de Putin se redobla la tensión.

En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Mark Rutte ha detallado que esta nueva operación comenzará «en los próximos días». En este sentido, ha explicado que «además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones».

Poco después, el Gobierno de España ha anunciado en redes sociales el incremento de la contribución española «en misiones de vigilancia y control» en coordinación con el planeamiento aliado, sin ofrecer más detalles de ese incremento.

Estonia es el tercer país miembro de la OTAN que informa de una incursión de este tipo en las últimas semanas. El domingo, Rumania afirmó que un dron de Moscú violó su espacio aéreo durante un ataque aéreo contra Ucrania.

El incidente se produce poco más de una semana después de que Polonia afirmara que al menos 20 drones rusos entraron en su espacio aéreo antes de ser derribados por el ejército en una «violación sin precedentes».

Sanciones de la Unión Europea a Rusia

La incursión de los tres MiG se ha producido cuando la Comisión Europea ha propuesto por primera vez este viernes aplicar sanciones al gas ruso, concretamente al gas natural licuado (GNL), que en la actualidad sigue fluyendo hacia Bélgica, Países Bajos, Francia, España y Portugal.

La Comisión Europea había presentado previamente una ambiciosa hoja de ruta para eliminar todas las compras de combustibles fósiles rusos para finales de 2027.

En cambio, Bruselas ha dado un paso para acelerar el proceso ante la fuerte presión del presidente de Estados Unidos Donald Trump, que ha instado a los socios europeos a cortar todos los lazos energéticos con Moscú. De aprobarse, el paquete adelantará el fin del GNL ruso un año, al 1 de enero de 2027.

Paralelamente, la Unión Europea continuará con el trabajo legislativo para completar la eliminación gradual, que eliminará gradualmente todas las compras de gasoductos y combustibles nucleares rusos.

El año pasado, el bloque gastó aproximadamente 21.900 millones de euros en energía rusa. La nueva prohibición del GNL ruso, que constituye una sanción, necesitaría el apoyo unánime.