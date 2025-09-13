Putin vuelve a desafiar a la OTAN: viola el espacio aéreo de Rumanía tras la ola de drones sobre Polonia

Rumanía ha desplegado este sábado 13 de septiembre dos aviones de combate F-16 después de que un dron ruso haya violado su espacio aéreo cuando Moscú atacaba Ucrania. El presidente de Rusia Vladimir Putin ha vuelto a desafiar así a la OTAN: viola el espacio aéreo de Rumanía tras la ola de drones sobre Polonia. Rumanía es un estado miembro de la Unión Europea y la OTAN. Comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania. Ha sufrido repetidamente la caída de fragmentos de aviones no tripulados rusos en su territorio desde que Rusia declaró la guerra Ucrania.

Posteriormente, Rumanía ha enviado dos aviones de combate F-16 y ha advertido a los ciudadanos del condado sudoriental de Tulcea, cerca del Danubio y de su frontera con Ucrania, que se pusieran a cubierto, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado. Los aviones siguieron al dron hasta que desapareció del radar a 20 kilómetros al suroeste de la localidad de Chilia Veche. «El dron no sobrevoló zonas habitadas y no supuso un peligro inmediato para la población», según el comunicado del Ministerio de Rumanía.

Los drones rusos han entrado en el espacio aéreo de la OTAN por segunda vez este mes, luego de una ola de incursiones en Polonia el 10 de septiembre que provocó el aumento de las defensas a lo largo de las fronteras orientales de la OTAN.

El Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía informó que dos cazas F-16 de la Base Aérea de Fetesti despegaron a las 18:05 horas para monitorear el espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania, tras los ataques aéreos rusos contra infraestructura ucraniana a lo largo del cercano río Danubio.

Los cazas detectaron el dron cerca de Chilia Veche y lo rastrearon durante aproximadamente 50 minutos mientras operaba a unos 10 kilómetros dentro del territorio rumano antes de desaparecer del radar.

El dron no ha sobrevolado zonas pobladas y no ha representado una amenaza inminente para la población civil.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado este sábado 13 de septiembre la violación del espacio aéreo de Rumanía incidente, señalando que los drones rusos estuvieron activos durante todo el día en varias regiones de Ucrania. «El ejército ruso conoce claramente los objetivos de sus drones y cuánto tiempo pueden permanecer en el aire. Las rutas de vuelo siempre se calculan cuidadosamente», ha declaró Zelenski.

En este sentido, el presidente de Ucrania ha reconocido que «esto no puede ser accidental, un error ni el resultado de acciones descontroladas de comandantes de bajo rango. Se trata de una expansión deliberada de la guerra por parte de Rusia».

La violación del espacio aéreo de Rumanía por parte de Rusia se ha producido después de que el día anterior la OTAN anunciase sus planes para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa, después de que Polonia derribara drones que violaron su espacio aéreo, los primeros disparos conocidos realizados por un miembro de la alianza occidental durante la guerra de Rusia en Ucrania.