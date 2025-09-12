El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de Centinela oriental con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles, a la que se sumará España.

«La OTAN está lanzando Centinela oriental para potenciar nuestra posición militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental», ha declarado Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un mensaje en redes ha avanzado que «España participará con medios aéreos en el nuevo dispositivo de seguridad que la OTAN desplegará en el flanco Este de Europa». «Putin no nos va a amedrentar», asegura.

Y añade que «estos medios se sumarán a los que ya tenemos en Letonia, Lituania y otros países y estarán ahí todo el tiempo que haga falta».

España participará con medios aéreos en el nuevo dispositivo de seguridad que la OTAN desplegará en el flanco Este de Europa. Estos medios se sumarán a los que ya tenemos en Letonia, Lituania y otros países y estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 12, 2025

También el Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará «su contribución a la seguridad y disuasión» en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, «en misiones de vigilancia y control», tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia.

Por su parte, Francia y Alemania también han respondido esta mañana al órdago de Putin y han anunciado que enviarán aviones de combate a Polonia para ejercer de policía aérea por la amenaza rusa



Emmanuel Macron ha puesto en marcha la movilización de tres aviones militares -caza Rafale- que refuercen el espacio aéreo de Polonia.

Por su parte, Alemania ha ordenado ampliar la vigilancia aérea en el territorio aliado, una labor que se corresponde con la misión de policía aérea de la OTAN. De esta forma, además de «los compromisos ya existentes en los países bálticos», los alemanes prolongarán el ejercicio, dado que ya lo están llevando a cabo y, en principio, debía concluir a finales de septiembre. Ahora, el periodo se extiende hasta diciembre, y lo hace con el doble de efectivos: los Eurofighter empleados se multiplicarán por dos.

Sobre la la amenaza rusa sobre Polonia, Rutte ha asegurado: «Hoy debo compartir información preocupante que confirma lo que muchos sospechábamos: Rusia no sólo ha violado el espacio aéreo de países como Estonia y Polonia, sino que ha extendido estas incursiones a más naciones de la OTAN».

«En las últimas semanas, hemos registrado intrusiones no autorizadas en los cielos de Letonia, Lituania y hasta en las proximidades de Finlandia y Rumania. Estas no son meras coincidencias; son pruebas claras de una estrategia de intimidación que busca probar nuestra resolución», declaró Rutte con un tono grave, sosteniendo documentos clasificados que respaldaban sus afirmaciones.

El ex primer ministro neerlandés ha enfatizado la necesidad de una respuesta colectiva y unificada. «No podemos permitir que estas violaciones se conviertan en la nueva normalidad. La OTAN debe reforzar su vigilancia y su disuasión. Cada incursión es un recordatorio de que la seguridad de un miembro es la seguridad de todos».

En un momento particularmente impactante de su intervención en la sede de la OTAN, Rutte utilizó la analogía temporal comentada más arriba para ilustrar la interconexión de la Alianza: «Los misiles rusos sólo tardan cinco minutos más en llegar a Madrid que a Tallin. Esto no es una amenaza lejana para Europa del Este; es un riesgo que nos afecta a todos por igual. Desde la capital estonia hasta la española, el tiempo de vuelo es mínimo, y por eso debemos actuar con la misma urgencia en todas partes. La OTAN no es una alianza geográfica, sino una promesa de defensa mutua», ha sido su aviso, del que Sánchez debe tomar nota.

Rutte concluyó su rueda de prensa instando a los líderes mundiales a aumentar el apoyo a Ucrania y a invertir en defensas antimisiles avanzadas. «El tiempo de la complacencia ha terminado. Debemos estar preparados para defender cada centímetro de nuestro territorio compartido», afirmó, recibiendo aplausos de los diplomáticos presentes.