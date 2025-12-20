Consulta la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Girona - Atlético de Madrid de la Liga Este Girona - Atlético de Madrid es de la jornada 17 de la Liga y se disputará en Montilivi El Atlético de Madrid necesita cerrar el año 2025 con un triunfo para seguir soñando con el título de Liga

El Atlético de Madrid y el Girona cerrarán su año 2025 en Montilivi en un partido apasionante que cayó en la jornada 17 de la Liga. Los colchoneros son conscientes de que no tienen margen de error si quieren engancharse de nuevo a la lucha por el campeonato, aunque tienen que esperar pinchazos de los tres equipos que tienen por encima. Por su parte, los catalanes están en puestos de descenso y tratarán de dar la sorpresa frente a los del Cholo Simeone. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo.

Horario del Girona – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid viaja hasta Cataluña para enfrentarse al Girona en Montilivi en el partido que corresponde a la jornada 17 de la Liga. El cuadro colchonero espera poder sumar tres puntos importantísimos para cerrar el año 2025 con un triunfo a domicilio, que ha sido uno de los puntos débiles de los pupilos del Cholo Simeone. El conjunto rojiblanco tiene una dura salida por delante, pero es cierto que los catalanes no están viviendo su mejor temporada y arrancan esta fecha del campeonato en los puestos de descenso, por lo que también esperan dar la sorpresa.

A qué hora es el partido de Liga Girona – Atlético de Madrid

La Liga ha programado este emocionante Girona – Atlético de Madrid de la jornada 17 del campeonato nacional español para este domingo 21 de diciembre. La patronal que dirige Javier Tebas ha fijado este choque entre los dos conjuntos rojiblancos en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en los aledaños de Montilivi entre ambas aficiones para que el cuero pueda rodar de manera puntual.

Dónde ver al Girona vs Atlético de Madrid en directo gratis por TV online y en vivo

Uno de los medios de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros del campeonato nacional español fue Movistar+. Este Girona – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 17 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Este canal es de pago y forma parte del paquete que ofrece el fútbol de nuestro país, por lo que todos los aficionados deberán tenerlo contratado, ya que no se podrá ver por TV gratis.

Todos los hinchas del conjunto catalán, del cuadro colchonero y los seguidores del campeonato liguero de nuestro país también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Girona – Atlético de Madrid de la jornada 17 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador para ver todo lo que ocurra en Montilivi.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este partidazo de la jornada 17 de la Liga. Cuando acabe el choque en Montilivi publicaremos la crónica de este apasionante Girona – Atlético de Madrid y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el estadio del conjunto catalán.

Dónde escuchar por radio en directo el Girona – Atlético de Madrid

Por otro lado, también habría que recordar que todos aquellos aficionados de estos dos equipos que se ven las caras en la jornada 17 de la Liga que no puedan verlo en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online podrán escuchar por radio este choque gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con Montilivi para narrar con todo lujo de detalles lo que esté sucediendo en este Girona – Atlético de Madrid.

Quién es el árbitro del partido Girona – Atlético de Madrid

El Estadio Municipal de Montilivi, situado en la ciudad de Gerona, será el escenario donde se jugará el Girona – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 17 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1970 y tiene capacidad para recibir a algo más de 14.500 aficionados. Se espera que este domingo haya una gran entrada en este campo catalán, ya que los aficionados lo darán todo para intentar animar a los suyos a dar la sorpresa y lograr un triunfo que les podría ayudar a salir de los puestos de descenso.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado José Luis Guzmán Mansilla para impartir justicia en este frenético Girona – Atlético de Madrid de la jornada 17 de la Liga. Jorge Figueroa Vázquez estará controlando todo desde el VAR, por lo que es el responsable de revisar las jugadas polémicas que se produzcan para si lo considera oportuno avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará colocado en la banda de Montilivi.