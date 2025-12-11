Rajada monumental de Míchel contra uno de sus jugadores del Girona: «¡Me toca los cojones!»

La situación de la portería del Girona ha estallado en plena previa del duelo contra la Real Sociedad. Míchel, habitualmente moderado en sus comparecencias, ofreció una de las ruedas de prensa más tensas desde que dirige al Girona, con una rajada sin precedente dirigida hacia uno de sus jugadores en plantilla: «¡Me toca los cojones la situación!».

Míchel ha hablado alto y claro y ha destapado caretas con la situación que vive su equipo, el Girona, concretamente con la portería. El técnico detalló sin rodeos el complejo escenario que afronta el equipo bajo palos, donde se juntan lesiones, decisiones personales y un conflicto directo y abierto con Dominik Livakovic. Sus explicaciones dibujan un panorama que condiciona al Girona en pleno tramo decisivo de la temporada y que, según sus palabras, solo podrá resolverse a partir del mercado de invierno.

El entrenador comenzó explicando el origen del problema. Con Krapyvtsov lesionado y Gazzaniga entre algodones por una gripe con fiebre, la Copa del Rey obligaba a tomar decisiones. Pero el episodio más controvertido llegó con la negativa de Livakovic a disputar ese encuentro. Míchel lo relató de forma contundente: «Con Gazzaniga con fiebre y me toca los collons porque no jugó no por una decisión técnica como se ha dicho». Una frase que refleja el malestar del técnico y que marca el punto de inflexión en la relación con el portero croata.

El núcleo del conflicto, no obstante, reside en Livakovic. El técnico desgranó el origen de la discrepancia y aclaró que no se trata de una cuestión deportiva. «Nunca me he escondido y hablo con la prensa con naturalidad. No son decisiones técnicas y cuando uno lo escribe sabiendo que es mentira…», explicó antes de detallar que mostró al portero varios vídeos con los conceptos que exige al guardameta en ataque y defensa. El croata, recién llegado y sin dominio del castellano ni del catalán, necesitaba un periodo de adaptación que, según el entrenador, no se puede acelerar, todos deben pasar por él sin excepción.

Míchel reveló que el jugador le transmitió abiertamente sus prioridades. «Livakovic tiene una línea de tiempo diferente a la del equipo, ya que necesita jugar para disputar el Mundial, no por el Girona. Me lo dijo y es sincero. Pero yo también». El guardameta, según el técnico, quiere salir en enero para poder competir en otro club y no quedarse sin opciones mundialistas, de ahí su negativa a jugar ahora.

👀 Míchel es desfoga amb la situació del Girona a la porteria i explica per què Livakovic no juga ni la Copa del Rei pic.twitter.com/sgFByeOReo — Esport3 (@esport3) December 11, 2025

Esa sinceridad llevó al entrenador a desvelar una conversación que, en condiciones normales, habría permanecido en privado. «No me gusta desvelar conversaciones privadas, pero a veces me toca los huevos», expresó antes de recordar que Gazzaniga tuvo que disputar la Copa «con gripe y fiebre», una prueba del compromiso del argentino, que lleva tres temporadas defendiendo el arco con continuidad.

El escenario en estos momentos no deja lugar a dudas, el Girona afronta estos momentos con un único portero disponible y con la necesidad de encontrar una solución en enero. «En el mercado de invierno hay que poner una solución, pero hasta que no lleguemos a él tenemos un problema», admitió, y la pregunta que lanzó resume el sentir del entrenador: «¿Si a Gazzaniga le pasa algo qué hacemos?».

Con este panorama, el equipo viaja a Anoeta consciente de que el episodio ha marcado un antes y un después en la planificación inmediata. Míchel insiste en que el grupo debe centrarse en competir, pero la situación bajo palos se ha convertido en el gran desafío de un Girona que lucha por estabilizarse en la clasificación en uno de los momentos más delicados de la temporada.