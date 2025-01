Rajada de Míchel contra la directiva del Rayo por las pérdidas de tiempo: «Hay cosas que me han dolido»

Míchel mostró este domingo una mezcla de enfado, tristeza e indignación este domingo ante los medios tras finalizar el partido entre Rayo Vallecano y Girona que terminó con victoria para los madrileños tras el doblete que logró Randy Nteka en los minutos finales del choque.

El técnico del conjunto catalán cargó directamente contra la directiva del Rayo por las pérdidas de tiempo de jugadores como Abdul Mumin o Augusto Batalla, así como las constantes interrupciones en los minutos finales del partido cuando los franjirrojos ya ganaban 2-1.

«La directiva marca estas situaciones y es muy fuerte, no es por Iñigo, a mí ya me lo hicieron. Hay cosas que quedan muy mal y me han dolido las pérdidas de tiempo”, denunció Míchel. “No se ha jugado durante los últimos minutos y me joroba, no todo vale porque el Rayo tiene un gran cuerpo técnico y un gran entrenador. Es un espectáculo verles jugar, pero esos minutos han sido muy feos. El Rayo es un equipo que juega con unos valores de la hostia y hay cosas que quedan muy mal», manifestó el técnico madrileño.

«La imagen del Rayo es top porque tiene valores, pero en los minutos finales no se ha jugado nada. El árbitro ha añadido más minutos pero no se ha jugado. Es una pena porque el Rayo siempre mira hacia adelante y al final no ha estado bien. Creo que ese final no representa ni a los jugadores ni el cuerpo técnico», agregó.

El entrenador del Girona también lamentó la derrota de su equipo en Vallecas y reconoció que la intensidad que impone el Rayo en su campo les perjudicó: «La intensidad del Rayo nos ha hecho no estar bien en defensa. Cuando tienes perdida de pelota el rival llegaba por fuera, por el lateral o el interior, son capaces de generar mucha profundidad. No hemos controlado el partido», recalcó Míchel en rueda de prensa.

«Necesito que el equipo esté mejor. Sabía que hoy era un equipo muy complicado porque el Rayo es el equipo con más intensidad después del Barcelona y competir a su ritmo no es fácil», señaló Míchel. El Girona se adelantó en el marcador a los 58 minutos por medio de Bryan Gil, pero dos tantos de Randy Nteka en apenas tres minutos dieron el triunfo al Rayo en la segunda mitad.