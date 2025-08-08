Turkish Airlines se perfila como el principal candidato para entrar en el capital de Air Europa tras la decisión de Air France-KLM y de Lufthansa de retirarse de la subasta que había puesto en marcha la aerolínea española. La compañía turca ha anunciado este viernes su intención de presentar una oferta vinculante para una inversión de una participación minoritaria en la empresa de la familia Hidalgo.

Esta anuncio se realiza después de que el grupo alemán Lufthansa confirmara esta misma semana que, al igual que Air France-KLM, se retiraba de la puja por entrar en la aerolínea de Globalia, lo que deja a Turkish Airlines como el único candidato.

En ambos casos, la razón de su retirada ha sido el elevado precio que exige la familia Hidalgo por un porcentaje de entre el 20% y el 25%, que no otorga poder de gestión al comprador. La valoración del 100% del capital de Air Europa se situaba entre 1.000 y 1.200 millones, lo que ha sido considerado excesivo por las citadas aerolíneas alemana y francesa.

Tras su retirada, Turkish se queda sola en la puja, lo que le permite ofertar a la baja. Será Globalia entonces quien decida aceptar o no el precio que plantee la empresa turca. Air Europa necesita vender ese porcentaje para devolver -al menos parcialmente- el préstamo que recibió de la SEPI en pandemia, de 475 millones. Este préstamo le está golpeando sus cuentas debido a sus elevados intereses.

A pesar de los costes financieros, la aerolínea española logró un beneficio de 116 millones en 2024, el 7% más que el año anterior, y devolvió los 141 millones que restaban de un crédito ICO también solicitado durante el covid.

Los argumentos de Turkish

Turkish explica en un comunicado publicado en su página web que, con el fin de «fortalecer» su posición en el sector de la aviación global y «mejorar» su competitividad en el mercado, ha llevado a cabo conversaciones no vinculantes para evaluar una posible oportunidad de inversión en Air Europa y explorar posibles sinergias de asociación.

«Tras los estudios de viabilidad, la inversión ha sido evaluada como acorde con los objetivos de generación de valor a largo plazo de la compañía bajo su estrategia 2033», asegura la empresa.

Desde la aerolínea turca destacan la complementariedad de la red global de Turkish Airlines y la sólida presencia de Air Europa en la Península Ibérica y Latinoamérica, tanto en el segmento de pasajeros como en el de carga, lo que permite un «crecimiento acelerado y a gran escala en el mercado latinoamericano».

La compañía añade, además, que esta operación genera un «efecto multiplicador» para su ecosistema de aviación, incluidas filiales y empresas conjuntas, gracias a «nuevas fuentes de ingresos y a una mayor diversidad operativa regional».

La aerolínea turca ha informado ya de su plan a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), un sistema electrónico de notificaciones empresariales operado por la Bolsa de Estambul y la CBM, el órgano de regulación del mercado de valores.

«En este contexto, nuestra empresa ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria. Si se produjera alguna novedad que pudiera afectar a las decisiones de nuestros inversores, se harían públicos los anuncios necesarios», concluía la declaración de la aerolínea.

Fundada en 1933 y controlada por el fondo soberano turco Türkiye Wealth Fund, Turkish Airlines tiene una red de vuelos regulares para más de 300 destinos en Turquía y en países más de 130 países de Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica

Air Europa, aerolínea española participada en un 80% por la familia Hidalgo, tiene también como accionista de referencia a IAG, que cuenta con un 20% del capital. El valor de las acciones de IAG en Air Europa sumaban al cierre del primer semestre 191 millones de euros.

La aerolínea cuenta con más de 50 aeronaves y vuela a 55 destinos del mundo, incluyendo la ruta Madrid-Estambul que inauguró en el pasado mes de mayo.