Air Europa ha montado una especie de subasta para conseguir el mejor precio posible para la venta de un porcentaje minoritario del capital. Así, la aerolínea de Globalia ha recibido una oferta por parte de Air France-KLM de 600 millones por el 49% del accionariado, y la está usando para presionar a Lufthansa para que mejore la suya de algo más de 200 millones por el 25% de Air Europa.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación. Lufthansa (con la posible participación de Etihad, como informó OKDIARIO) había negociado un acuerdo con Air Europa cuando todavía estaba sobre la mesa la fusión con Iberia y la alemana era una de las aerolíneas que más fuerza hacía ante la Comisión Europea para vetarla (como finalmente sucedió). En esa fase, aún no se había hablado de dinero.

Eso llegó cuando la familia Hidalgo, los dueños del holding Globalia, pusieron a la venta inicialmente un 20% de Air Europa. Entonces, Lufthansa presentó una oferta informal de algo más de 200 millones; algunas fuentes la elevan a 240 millones por un porcentaje algo superior, del 25%.

Pero entonces se cruzó en estas negociaciones Air France-KLM, otra de las aerolíneas que también se había opuesto a la fusión de Air Europa e Iberia (la tercera fue Ryanair) y que, a su vez, había realizado una aproximación a la empresa de Globalia en 2022 cuando se cayó el primer intento de fusión con Iberia. De hecho, este interés fue decisivo para que IAG, el holding de Iberia y British Airways, lanzara su segundo intento de integración con Air Europa.

La aerolínea franco-neerlandesa ha presentado una oferta por el 49% del capital de la española por unos 600 millones, lo que valora el 100% de la compañía en 1.200 millones. Dado que la propuesta de Lufthansa deja la valoración de Air Europa por debajo de los 1.000 millones, la familia Hidalgo está utilizando la de Air France para presionar a la alemana para que suba el precio, siempre según las fuentes.

En principio, Globalia no pensaba vender un porcentaje elevado del capital, pero están dispuestos a llegar al 49% si el precio es suficientemente bueno. La línea roja es no pasar de ese porcentaje, puesto que la familia Hidalgo no se plantea ceder el control de la aerolínea en un momento de fortaleza del turismo y de recuperación de sus cuentas de resultados.

IAG tendría que vender

Ahora bien, vender un 49% se enfrenta con un importante obstáculo: que IAG mantiene el 20% del capital que adquirió como compensación a la ruptura del primer intento de fusión; de hecho, aportó 16 millones en la ampliación de capital de diciembre para no diluir su participación.

Y ese 20% tendría que entrar dentro del 49% que compraría Air France-KLM, ya que, de lo contrario, Globalia se quedaría por debajo del 51% y el accionista mayoritario pasaría a ser la aerolínea franco-neerlandesa. Y eso no se contempla en ningún caso por parte de la familia Hidalgo.

No obstante, tampoco sería nada raro que el dueño de Iberia vendiera ese 20% en la oferta de Air France: no tiene ningún poder en la gestión y en algún momento debe deshacer la posición, por lo que puede perfectamente aprovechar la ocasión de vender a buen precio.