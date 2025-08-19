El enfado monumental de los madrileños por lo que está pasando en la Gran Vía: mandan un aviso muy serio

La Gran Vía de Madrid, suele ser uno de los lugares en los que queda más que demostrado la alta afluencia de personas que viven en la capital pero también los muchos turistas y visitantes que recibe. Es decir, un lugar constantemente transitado, lleno de tiendas, restaurantes, comercios y también como no, mucho tráfico. Sin embargo, este mes de agosto la imagen ha cambiado por completo. Una de las arterias más concurridas de la capital aparece prácticamente vacía, y las imágenes compartidas en redes sorprenden a muchos.

El vídeo de un usuario en TikTok mostrando la Gran Vía desierta habrá dejado a más de uno sin poder creérselo, especialmente a quienes están acostumbrados a ver la acera abarrotada. Y aunque muchos comentan con humor, otros aprovechan para lanzar críticas que, en realidad, hablan de un malestar más profundo que trasciende el verano. De este modo, lo que podría parecer un simple descanso estival se ha convertido en un asunto de orgullo y de identidad. Madrid se vacía porque sus vecinos buscan escapar del calor, pero esto provoca el que muchos critiquen por ello. De este modo, la conversación se ha llenado de reproches hacia los madrileños, y la respuesta de estos no se ha hecho esperar.

La Gran Vía vacía en pleno mes de Agosto

El fenómeno no es nuevo: cada verano, miles de madrileños aprovechan para marcharse unos días. Según datos del propio Ayuntamiento, más del 60 % de la población de la capital se toma vacaciones durante julio y agosto. Esto provoca que lugares emblemáticos, como la Gran Vía, pierdan ese bullicio habitual que suele definirlos. Sin embargo, lo que ha cambiado en 2025 es la forma en la que se percibe. El vídeo viral que muestra la calle prácticamente desierta ha sido la chispa que ha encendido la conversación en redes sociales.

Los comentarios reflejan lo que muchos piensan: algunos ironizan con frases como «todos en Cullera y Gandía», mientras otros celebran poder pasear sin agobios. Pero la otra cara de la moneda muestra enfado. “Madrid es una patraña”, escribió un usuario, reflejando una crítica constante hacia la capital que los propios madrileños perciben como un ataque injusto.

Los madrileños responden

Las críticas no se han quedado sin respuesta. Muchos han salido al paso para recordar que no es una «huida» de la ciudad, sino un fenómeno lógico en un contexto de calor extremo. Algunos señalan además que quienes critican a Madrid por vaciarse en agosto son los mismos que viajan a la capital en Navidad para disfrutar de las luces o estudiar en sus universidades. Algo que por otro lado, es del todo cierto.

Es decir, es algo normal. Las grandes ciudades se quedan prácticamente vacías en agosto. Es algo que sucede en todos los lados pero tal vez, este año se recrudece la conversación en torno a ello, por ese efecto que tienen las redes sociales de mostrar algo y provocar, el que todo el mundo tenga algo que opinar tanto para bien como para mal.

Pero también hay quién va más allá de una simple crítica o de opinar. La llamada madrileñofobia no es un término nuevo, pero cada vez aparece con más fuerza. De hecho incluso ya hay estudios en los que se percibe a Madrid o a los madrileños como los peores turistas. Los datos los recogió la empresa de movilidad Zity by Mobilize que el pasado mes de junio, publicó una encuesta a 1.100 españoles en la que un 35,5% consideraba que los madrileños son los peores turistas, tildados en su mayoría de «prepotentes» y «sabelotodo».

Madrid sigue atrayendo a turistas

Puede que los madrileños dejen la capital cuando llegan las vacaciones, pero lo cierto que la ciudad sigue sigue batiendo récords en turismo. Sólo en el primer semestre de 2025 recibió más de 10 millones de visitantes. Es una cifra que muestra el atractivo de la capital, pero que también tensiona la convivencia y multiplica la sensación de que Madrid nunca descansa. En ese contexto, que la Gran Vía se quede vacía durante unas semanas es casi un paréntesis, una tregua que, paradójicamente, se convierte en motivo de discusión nacional aunque como decimos, no es algo nuevo. Imágenes como las grabadas por la cámara del tiktoker @jamonyaceitunas_1 se repiten prácticamente, todos los meses de agosto.

Y aunque el vídeo acumule casi 1 millón de reproducciones y más de 1.600 comentarios, debido al debate que se ha generado, lo cierto es que igual de bueno es que quienes viven todo el año en Madrid, dejen la capital para poder visitar otros lugares y disfrutar de sus vacaciones, de igual forma que la ciudad recibe con los brazos abiertos a todos aquellos turistas que deseen conocer su gastronomía, sus museos, monumentos y también como no, que aprovechen para pasear ahora por arterias principales, tal y como es el caso de la Gran Vía.