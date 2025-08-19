Las apocalípticas imágenes de los incendios en Galicia, vistas desde un avión

Las impactantes fotografías aéreas a las que ha tenido acceso OKDIARIO revelan la magnitud devastadora de los incendios forestales que asolan Galicia. Desde la ventanilla de un avión comercial que realizaba este lunes la ruta La Coruña – Madrid, las imágenes capturadas por un pasajero muestran un escenario apocalíptico. De las más de 350.000 hectáreas que han ardido este año en España, unas 70.000 lo han hecho solo en la provincia de Orense.

Las llamas naranjas y rojas serpentean por el terreno como ríos de fuego, mientras densas columnas de humo gris y blanco se elevan hacia el cielo. La atmósfera es amenazante y se extiende por kilómetros. Las fotografías revelan múltiples focos activos distribuidos a lo largo del territorio, confirmando visualmente la gravedad de los tres mayores incendios registrados en la historia de Galicia: Chandrexa, Larouco y Oímbra. Desde esta perspectiva privilegiada, se aprecia cómo el humo forma capas estratificadas en la atmósfera, creando un manto grisáceo que cubre vastas extensiones de terreno.

Las imágenes aéreas documentan la realidad que viven sobre el terreno los 200 soldados del Ejército desplegados en la zona, así como los bomberos y equipos de emergencia que luchan contra las llamas. La vista desde las alturas permite comprender la complejidad del operativo, con focos dispersos que requieren una coordinación milimétrica entre los equipos terrestres y aéreos.

La densa humareda que se observa desde el avión explica las dificultades operativas que enfrentan los equipos de extinción, limitando la visibilidad y complicando las maniobras de los medios aéreos. Esta perspectiva aérea también ilustra por qué los habitantes de las comarcas de Valdeorras, La Limia, El Ribeiro y Monterrey, han pasado noches en vela.