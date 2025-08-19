Ya hay sitio exacto para el centro comercial más grande de Madrid: más de 300.000 metros cuadrados

A la hora de pensar en algunos de los mejores y más grandes centros comerciales en la capital, a todos nos vienen a la mente espacios como Las Rozas Village o el Oasiz Madrid, pero parece que estos se quedan pequeños frente al nuevo centro comercial que podría llegar en breve a Madrid. El más grande de la capital si tenemos en cuenta que está previsto que tenga más de 300.000 metros cuadrados.

Y este nuevo centro comercial en Madrid, no va a ser tan sólo un espacio que nos va a servir para ir de compras, sino que en realidad vamos a poder encontrar de todo para pasar todo el día en restaurantes, zonas de paseo y salas de cine, y todo ello además, con la intención de consolidarlo como un punto de referencia en la vida social y comercial de Madrid. Por otro lado, el lugar escogido tampoco es casualidad. Estará al lado de IFEMA, junto al hospital Isabel Zendal y a pocos minutos de la T4 de Barajas. Una zona que ya estaba en plena transformación y que, con este plan, busca convertirse en un nuevo polo de actividad para Madrid.

El centro comercial más grande de Madrid

Detrás de este nuevo centro comercial en Madrid, está General de Galerías Comerciales, del empresario Tomás Olivo, junto al estudio de arquitectura Chapman Taylor, que firma el diseño. Por ahora sin embargo, nada es definitivo: el plan todavía necesita la aprobación del Ayuntamiento de Madrid, aunque de salir adelante será todo un acontecimiento para comerciantes y consumidores.

Y es que las cifras de lo que está previsto son realmente espectaculares. El centro comercial tendría unos 362.000 metros cuadrados de superficie construida, de los que 145.000 se van a destinar únicamente a uso comercial. En concreto, en ese espacio está previsto que se ubiquen 260 locales, suficientes para situarlo como decimos, como el centro comercial más grande de la Comunidad de Madrid y uno de los más ambiciosos del país.

El proyecto también da una idea de su envergadura en el apartado logístico: 5.700 plazas de aparcamiento subterráneo para soportar la llegada masiva de visitantes. Además, no será un bloque único, sino dos edificios (norte y sur9 unidos por la plaza de la Centralidad IV, concebida como el gran punto neurálgico del complejo.

Distribución y oferta prevista

El reparto de los espacios ya está trazado, aunque todavía puede variar. En la planta baja está previsto que vayan las tiendas principales (de moda, tecnología, decoración, etc…) junto a cafeterías y, probablemente, un supermercado en el edificio norte.

La primera planta estará centrada en ocio y gastronomía. Restaurantes, bares y espacios de entretenimiento ocuparán todo el edificio norte. Lo único confirmado hasta ahora es que Kinépolis abrirá cines en el recinto. El resto de operadores todavía no se han hecho públicos, pero se espera que acudan grandes franquicias.

Inversión millonaria y empleo previsto

El desembolso previsto para levantar este increíble macrocomplejo oscila entre 450 y 500 millones de euros. Una cifra que sin duda, nos da una idea de la envergadura de un proyecto con el que Valdebebas podría cambiar, y va a crecer, pero que también modificará el mercado comercial en Madrid.

Y en cuanto a trabajo y empleo previsto. Se calcula que Valdebebas Shopping generará hasta 9.500 empleos entre directos e indirectos. De cumplirse las previsiones, se convertiría en uno de los mayores motores de trabajo vinculados a un único proyecto urbanístico en la región. Toda una buena noticia aunque parece que por el momento no hay una fecha concreta para la apertura o para que comiencen a ofertarse esos puestos de trabajo.

Un proyecto que aún no despega del todo

Aunque los planos están sobre la mesa y la inversión está asegurada, la realidad sobre el terreno es diferente. Vecinos de Valdebebas señalan que las obras todavía no han arrancado con fuerza. A pesar de los movimientos recientes de Tomás Olivo (quien ha adquirido otro gran desarrollo comercial en España), el futuro complejo madrileño no ha pasado todavía de las fases iniciales.

La web oficial tampoco ofrece demasiadas pistas. De hecho sólo vemos un mensaje de «sitio en construcción» es lo único que aparece al intentar acceder a ella. Por eso, la gran incógnita sigue siendo la misma: ¿cuándo abrirá Valdebebas Shopping? De momento, no hay una fecha de inauguración confirmada, y todo apunta a que aún habrá que esperar bastante para ver cómo se materializa este macroproyecto.

En la web, como decimos no hay información. Sin embargo, en redes sociales, la cuenta de X de Hilos Valdebebas ya adelantó hace un par de meses como sería el proyecto, pero sin que nadie aclare cuánto queda para la apertura. Los hay que hablan de 2026, aunque sin que estén todavía todos los permisos y sin que las obras no avancen es complicado que lo tengamos en apenas unos meses.